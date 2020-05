Celstraf voor meineed in strafzaak tegen ontuchttandartsen

De rechtbank in Zwolle heeft een 31-jarige man uit Apeldoorn veroordeeld tot drie maanden cel, omdat hij meineed pleegde in de strafzaak tegen zijn beide broers. Die werden verdacht en uiteindelijk ook veroordeeld voor het betasten van jonge vrouwelijke patiënten (tussen de 13 en 21 jaar oud) in hun tandartspraktijken in Deventer en Joppe.

Tijdens de strafzaak, maar ook bij het Centraal Tuchtcollege in Den Haag, hield de Apeldoorner onder ede vol dat hij altijd aanwezig was op de momenten dat zijn broers de jonge vrouwen behandelden. Ook hield de man vol dat zijn broers de ontucht niet pleegden. Tijdens de rechtszaak vertelde hij dat er sprake was van een complot tegen zijn broers.



Leugen

De verklaring van de man, dat hij altijd aanwezig was, werd nergens bevestigd. De slachtoffertjes hadden hem nooit gezien en ook medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg troffen hem nooit in de praktijken. Voor de rechtbank staat daardoor vast dat de Apeldoorner gelogen heeft.



Volgens de rechtbank heeft de man zijn broers willen beschermen tegen de consequenties van hun strafbare gedrag en kan dat niet getolereerd worden. Van een getuige die onder ede gehoord wordt, moet verwacht worden dat hij de waarheid vertelt. Als iemand dat niet doet, is er sprake van ondermijning van de rechtspraak. Bij de strafoplegging heeft de rechtbank rekening gehouden met de straf die doorgaans opgelegd wordt bij meineed en dat is drie maanden. Het Openbaar Ministerie had een half jaar geëist.