Bijzondere dag voor Staphorst-voorzitter Benny Miggels: "26 mei is voor mij een historische datum"

Een bijzondere dag voor Staphorst voorzitter Benny Miggels vandaag. Op de dag dat hij 25 jaar getrouwd is, heeft de KNVB bevestigd dat zijn club promoveert en komend seizoen in de derde divisie mag uitkomen: "Het is heel bijzonder. 26 mei gaat voor mij toch wel een historische datum worden en dan vergeet je ook 26 mei 2020 niet meer."

Staphorst eindigde als koploper in de hoofdklasse, maar door het coronovirus werden alle competities gestopt. De KNVB gaf eerder aan geen ploegen te laten promoveren en degraderen, maar door het vrijkomen van enkele plekken, promoveert Staphorst alsnog. "Het voelt natuurlijk allemaal een beetje dubbel. Het coronavirus heeft natuurlijk het voetbalhart stilgelegd, dat bloedt en dat doet nog steeds zeer. Maar we hopen toch dat de bal op den duur weer gaat rollen en de KNVB heeft toch gemeend om de indelingen wat aan te passen, er komen wat plaatsen vrij en Staphorst is één van de clubs die het volgend jaar een treetje hoger mag proberen", zegt Miggels over het besluit.

Waar je naartoe wilt

Hij vervolgt: "Ik denk dat je voetbalt om kampioen te willen worden en om te proberen een treetje hoger te willen in die piramide van het amateurvoetbal. Ik neem aan dat je toch voetbalt om het hoogst haalbare eruit te halen. We doen natuurlijk al jaren mee in de top van de hoofdklasse en in de nacompetitie promotie net niet gehaald. Dit jaar leek de puzzel te vallen, maar door het coronavirus is dat natuurlijk stil komen te liggen, maar dit voelt dan wel als iets waar je naartoe wilt."

Wanneer gaat de bal rollen?

Aan de selectie gaat niets meer veranderen, ondanks de promotie: "De selectie is voorzien voor komend seizoen en daar gaan wij geen aanpassingen meer in doen. De grote vraag is natuurlijk wel, wanneer gaat de bal weer rollen? Wordt dat 1 september, wordt dat 1 oktober? Misschien wel later. We kunnen geen enkel risico nemen met veiligheid. Ik hoop toch dat wij 1 september kunnen starten, mét publiek."