Gedeputeerde Boerman over Keolis: 'We zijn op zoek naar de feiten'

Het lijkt erop dat gedeputeerde Bert Boerman is voorgelogen door vervoermaatschappij Keolis uit Deventer. Boerman zit om diverse redenen zichtbaar in z'n maag met de affaire, hij heeft Keolis gevraagd om 'de feiten', en beraadt zich op z'n 'juridische positie'.

Gedeputeerde Bert Boerman was 'onaangenaam' verrast toen hij afgelopen week door Keolis op de hoogte werd gebracht dat er 'onregelmatigheden' zijn aangetroffen in de inschrijving waarmee Keolis een mega-aanbesteding in het busvervoer won. Keolis heeft intussen twee topmensen op non-actief gezet, waaronder een directeur en de 'vlootmanager'.

Provinciale Statenleden werden zaterdagavond om precies acht uur in allerijl op de hoogte gesteld met een summier app-berichtje dat ze een mail hadden gekregen. Daarin stond weinig feitelijke informatie: "Gedeputeerde Staten van Overijssel heeft kennis genomen van deze precaire ontwikkeling bij Keolis. In navolging hierop zijn wij juridische informatie aan het inwinnen om erachter te komen wat dit betekent voor de gegunde aanbesteding. Lopende dit juridische traject kunnen we op dit moment geen verdere informatie verstrekken."

Geen gevolgen late levering

Intussen zingt rond in de media dat het gaat om een side-letter bij een leveringscontract van elektrische bussen van het Chinese automotive-bedrijf BYD (Build Your Dream). In die side-letter zou Keolis beloven dat er geen financiële of juridische gevolgen zouden zijn bij te late levering van de bussen. Dat terwijl de directe inzet van elektrische bussen doorslaggevend was voor het winnen van de aanbesteding.

Aanbestedingsdeskundige Wouter Stolwijk is duidelijk over zo'n side-letter. "Dat kan niet anders dan leiden tot nietigverklaring van het contract, want dat is op valse voorwaarden getekend. Daarnaast zijn er concurrenten geweest, die zullen het er ook niet bij laten zitten."

Concurrent boos

De kwestie is zo mogelijk nog gevoeliger omdat concurrerend busleverancier, de Brabantse VDL Groep, is gepasseerd in de aanbesteding. VDL-topman Wim van der Leegte was daar eind vorig jaar woedend over. In 2018 nam VDL Siemens in Hengelo over en zorgde daarmee voor behoud van honderden banen. Daarnaast investeert VDL tientallen miljoenen in een nieuwe fabriek op het XL Park bij Almelo.

De provinciale en landelijke politiek liet weten niets voor VDL te kunnen betekenen; het is een interne kwestie bij Keolis en wetgeving staat niet toe buitenlandse aanbieders uit te sluiten. En Keolis liet weten dat de Chinese bussen niet alleen beter waren, maar ook dat ze sneller konden worden geleverd. En juist dat laatste staat nu in schril contrast met de side-letter, want die lijkt te voorzien in te late levering.

Eigen trein

Gedeputeerde Boerman zit nu met z'n handen in z'n haar met de kwestie. Augustus vorig jaar kreeg hij bij het vertrek van voormalig Keolis-topman Anker een cadeautje: een trein met zijn naam erop. Het cadeau was bekend bij de provincie en 'zorgvuldig afgewogen' volgens een verklaring achteraf.

Keolis won een maand later de aanbesteding, direct kwamen er vragen over mogelijke belangenverstrengeling. Niet handig, vond het provinciebestuur achteraf: "we betreuren de beeldvorming", maar er was verder niets aan de hand, want: "van enige belangenverstrengeling is geen sprake". In het licht van de nieuwe omstandigheden zal Boerman ongetwijfeld extra nauwkeurig worden gevolgd de komende tijd.