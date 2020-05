Waterpoloër Lars Gottemaker uit Nijverdal stopt als international

Waterpoloër Lars Gottemaker zal niet meer uitkomen voor het Nederlands team. De 32-jarige speler van Het Ravijn kan het drukke programma van Oranje niet langer combineren met zijn werk als fysiotherapeut in Nijverdal. Gottemaker debuteerde in 2006 in Oranje en kwam tot circa 250 interlands.

"Ik had de 'Road to Tokyo' graag alsnog afgemaakt, maar in de huidige omstandigheden is het voor mij niet meer te doen om nog een jaar langer alles opzij te zetten voor het waterpolo", zegt Gottemaker, een linkshander die al die jaren een vaste waarde was bij Oranje. Hij deed mee aan de EK’s in Eindhoven 2012, Belgrado 2014, Barcelona 2018 en Boedapest 2020 en was met Oranje drie keer erbij op een olympisch kwalificatietoernooi.

Nog één keer

Na het opnieuw missen van de Spelen in 2016 wilde hij zich nog één keer vier jaar inzetten om alsnog in Tokio aanwezig te zijn. Eind maart zou plaatsing moeten worden bewerkstelligd in Rotterdam, maar de coronacrisis voorkwam dat waarna ook de Olympische Spelen met een jaar werden uitgesteld.

Offers gebracht

"Lars heeft al die jaren - zowel fysiek, financieel als privé - heel veel offers gebracht voor zijn olympische droom", zegt bondscoach Harry van der Meer, die de keuze van Gottemaker betreurt maar ook begrijpt. "We zullen uiteraard later nog een keer op gepaste wijze afscheid van hem nemen."