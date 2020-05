Ook Tweede Kamer wil weten wat er aan de hand is bij de NAM in Rossum

Tweede Kamerlid Agnes Mulder (CDA) heeft vragen gesteld in de Tweede Kamer. Ook de provinciale CDA-afdeling en in de gemeenteraad van Dinkelland heeft de partij vragen gesteld.

Aan de Tramweg in Rossum wordt afvalwater in de grond gepompt dat afkomstig is van de oliewinning in Drenthe. Sinds vorig jaar juni is de injectie stil gelegd en voert de NAM werkzaamheden uit. Na eerdere vragen uit de Tweede Kamer meldde minister Wiebes vorige week dat de er geen zorgen zijn over de situatie in Rossum. Maar lokaal, provinciaal én landelijk is men daar dus niet gerust op. Als de buizen te dun zijn zouden ze kunnen gaan lekken.

Sulfaatreducerende bacterie

De bacterie die deze problemen veroorzaakt is de zogenaamde sulfaatreducerende bacterie. De bacterie veroorzaakt in de olie-industrie al langer kopzorgen. Die bacteriën gedijen goed in het warme afval water en tasten de wand van de buizen en verbindingen aan. Ze vreten zich als het ware in het staal waardoor dunne plekken in de leidingen kunnen ontstaan. Hoe dunner de putbuis, hoe groter de kans op lekkage. De NAM wilde dat in Rossum oplossen door de buizen en flensverbindingen met een speciaal materiaal van binnenuit te behandelen. Kennelijk werkt dat onvoldoende. Daarom heeft de NAM aangekondigd te investeren in nieuwe materialen die wél resistent zijn tegen de bacterie.

Zorgen

De uitspraak van Wiebes baart het CDA dus zorgen en die trekt aan de bel op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. De partij wil weten wat de gevolgen zijn als de NAM deze bacterie niet onder controle krijgt. De partij vraagt zich ook af of het al lekkages heeft veroorzaakt. Dat is iets wat het burgercomité 'Stop Afvalwater Twente' zich al eerder afvroeg.

De kern van de CDA-vragen gaat om de zorgplicht. De provincie moet ingrijpen als blijkt dat er onverantwoord wordt omgegaan met bodemverontreiniging. De partij wil weten of ingrijpen aan de orde is. Statenlid Bouwien Rutten wil weten of het provinciebestuur de NAM terugroept en actie onderneemt.

Ook raadslid Marc Smellink uit Dinkelland vindt een lekkage een serieus risico. Onder de bevolking in Noordoost-Twente zijn al langer zorgen over de afvalwaterinjectie, zegt hij. Daarom wil Smellink weten wat het college van Dinkelland met die zorgen doet.

Luchtfoto van één van de Twentse injectielocaties voor afvalwater uit de Drentse oliewinning (Foto: RTV Oost)

Oplossing

Vorig jaar juni werden de werkzaamheden bij de NAM-locatie in Rossum al stilgelegd. Uit rapporten van eerdere jaren blijkt dat de wanddikte van sommige putbuizen in enkele gevallen al met de helft is geslonken. Hoe dunner de wanden, hoe groter de risico's op lekkage van afvalwater in de bodem van Noordoost-Twente.

Met een speciale coating probeerde de NAM de buizen van binnenuit te herstellen. Dat lukte kennelijk niet. Daarom wil de oliemaatschappij een deel van de buizen en de apparatuur vervangen. Het oude materiaal is koolstofstaal, voor het nieuwe materiaal wordt waarschijnlijk een kunststof gebruikt dat resistent is tegen het bacteriële proces.