Massaal belangstelling voor puppy's: 'Dat baart ons ernstige zorgen'

"Ik krijg de hele dag door telefoontjes van mensen die een pup willen kopen", zegt fokker Gina van Elburg uit Ommen. "Als je dan een beetje doorvraagt blijkt al snel dat het veelal impulsaankopen zijn. Dat baart mij ernstige zorgen."

Fokker Van Elburg en Van der Teems van de NLV leggen uit waarom zij zich zorgen maken:

Er wordt gevreesd dat mensen een puppy kopen nu ze veel tijd hebben door de coronacrisis, maar als ze straks weer buitenshuis aan het werk moeten of op vakantie gaan er weer vanaf willen. Naast Van Elburg is ook Ger van der Teems van de Nederlandse Labrador Verenging (NLV) uit Hoogeveen daar bang voor. "Het is wachten tot straks alle asielen weer vol zitten. Of nog erger, misschien worden er straks wel meer honden gedumpt."

'Sleutelrol voor de fokkers'

Om de impulsaankopen te voorkomen is er een belangrijke rol weggelegd voor de fokkers. "Zij bepalen uiteindelijk of ze een puppy verkopen aan iemand of niet. Daarvoor doen ze goede research: hoe iemand woont, wat is de gezinssituatie, waarom willen ze een puppy", vervolgt Van der Teems.

Van Elburg sluit zich daar volledig bij aan. "Ik heb bij het eerste belletje of mailtje vaak al door of het om echte interesse gaat of om een mogelijke impulsaankoop. Als mensen hier dan komen kijken naar een puppy hebben we altijd een goed gesprek om er achter te komen waarom iemand een hond wil. Soms moet ik ook 'nee' verkopen. Dat is dan heel spijtig, maar ik wil alleen een hond verkopen als ik er op vertrouw dat'ie in goede handen terecht komt."

Illegale fokkers

Een ander probleem zijn de zogenoemde 'broodfokkers'. Dit zijn fokkers die massaal fokken om er veel geld aan te verdienen. Heel gevaarlijk, vindt Van der Teems. "Een erkende fokker fokt volgens de richtlijnen. Dat betekent dat zo'n hond aan hele strenge eisen moet voldoen. Zo willen we voorkomen dat een hond met afwijkingen 'gebruikt' wordt om te fokken, met alle gevolgen van dien."

Controleer altijd of het een erkende fokker is Hondenfokker Gina van Elburg

"Illegale fokkers houden zich niet aan die richtlijnen, zodat ze sneller en goedkoper kunnen fokken. Dan krijg je situaties dat er pups geboren worden met een afwijking en die vervolgens bij een 'leuk en lief gezin' terecht komen. Vervolgens moeten zij in het ergste geval het beestje binnen een jaar in laten slapen."

Advies

Wie concreet interesse heeft in een hond en er zeker van wil zijn dat deze bij een goede fokker vandaan komt, heeft Van Elburg wel wat tips. "Controleer bij de rasvereniging of de fokker lid is. Daarnaast is het belangrijk om de medische gegevens te controleren én om te controleren of die gegevens ook echt van de hond zijn. Daar kan ook mee gefraudeerd worden."

"Dit kan je controleren door bij de dierenarts een scanapparaat te lenen die de chip kan uitlezen. Als de gegevens van de chip overeen komen met de medische documenten klopt het."