Waterschap Vechtstromen: 'Boeren kunnen steentje bijdragen in strijd tegen droogte'

Door: Leroy Vugteveen & Teun van der Velden

Bas Worm van Vechtstromen staat in het buitengebied van Haaksbergen in een weiland en wijst naar een bijna twee meter diepe sloot die volledig droog staat. "Erg illustratief voor de huidige situatie. Dat is eigenlijk het derde droge voorjaar op rij."

Bas Worm legt uit wat boeren kunnen doen.

Sloot ondieper maken?

Omdat de meeste sloten niet van het waterschap zijn, moeten de eigenaren, vaak boeren, iets doen aan de droogte. "Een boer kan kijken of de sloot wel zo diep moet zijn en of hij er een stuw in kan aanbrengen. Dat kan voorkomen dat hij al snel zijn land moet beregenen", legt Worm uit. Als de droogte maar lang genoeg aanhoudt, moet er alsnog beregend worden. "Maar dan heb je aan de voorkant wat gewonnen."

Een deel van de boeren is zich bewust van zijn rol in het droogteprobleem. "Die experimenteren ook, maar bij een deel moet het kwartje nog vallen", vertelt de waterschapsbeheerder.

Het droogtejaar 1976

In 2018 was er een landelijke droogte en in 2019 vooral in het oosten en zuiden van het land. Maar 2020 lijkt de kroon te spannen, want het lijkt droger te worden dan 1976, het voorbeeldjaar van extreme droogte. Daarom maakt het waterschap zich zorgen. "Ernstige zorgen, omdat het voor het derde jaar op rij is."

"Het eerste jaar hadden de boeren nog kuilvoer, het tweede jaar moesten ze al aankopen, dus dat wordt allemaal duurder. Maar het is ook al het derde jaar op rij dat de natuurlijke vegetatie vaak niet in bloei komt. Eén jaar kunnen ze wel overslaan, maar drie jaar... Ik denk dat de gevolgen voor de natuur heel sterk zullen zijn, net als voor de landbouw."

Komende zomer

Waar het waterschap kan, zal het water op peil worden gehouden. Worm: "In veertig procent van ons gebied kunnen we water uit het IJsselmeer of de IJssel aanvoeren om ervoor te zorgen dat alles op peil blijft. Bij zestig procent zijn we afhankelijk van de regen die valt en het grondwater. Daar zien we nu beken die droogvallen. Het is nog maar eind mei, dus wat gaat dat voor de zomer betekenen?"

Timelapse van de Hegebeek bij Haaksbergen die bijna droog ligt.