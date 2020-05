Schoolgebouw Hardenberg 'is veilig' en wordt ondanks gebreken niet gesloten

Onderzoek wees uit dat het dak van het pand niet in orde is, hierdoor is lekkage ontstaan. De vloerverwarming is dusdanig aangelegd dat deze in contact komt met de waterleiding en het water steeds opgewarmd wordt. Wanneer dit water langere tijd blijft staan, ontstaat er legionella. Daarnaast is er lekkage ontdekt bij de aansluitingen van 28 wc’s en werkt de klimaatbeheersing niet.

Vorige week sprak 50Plus-lid Gijs Schuurman al zijn onvrede over de situatie uit:

Veiligheid

Naast meerdere scholen zit er in de Matrix ook een kinderopvang en een fysiotherapiepraktijk. Wethouder Ten Kate zegt wel dat de eerste acute problemen in het pand zijn verholpen.

Op de vraag of het veilig is dat er elke dag kinderen naar school gaan, antwoordt de wethouder dat het absoluut veilig is om naar school te gaan. "De acute problemen zijn opgelost. We hebben het gebouw goed in beeld en er zullen nog werkzaamheden worden uitgevoerd".

'Voldoende toezicht'

De gebreken zijn extra opvallend, omdat het pand dateert uit 2007. "Een aantal gebreken is het gevolg van niet juist uitgevoerde werkzaamheden tijdens de bouw en deze worden allemaal verholpen." Toch vindt de wethouder wel dat er tijdens de bouw voldoende toezicht is geweest.

"Er is een externe toezichthouder tijdens de bouw aanwezig geweest, maar helaas kunnen we niemand meer in het nekvel grijpen en valt er niets meer te verhalen. Gebreken die vijf jaar na de oplevering aan het licht komen, kunnen niet meer aanhangig gemaakt worden bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw."

"Helaas is de aannemer nog tijdens de bouw failliet gegaan en heeft een andere aannemer de klus afgemaakt", aldus de wethouder.

Onrust

Fractievoorzitter van de VVD zegt dat er onrust is ontstaan bij de ouders en de kinderen na berichten in de media, waaronder RTV Oost, over de problemen bij De Matrix.

Een aantal ouders heeft een brief gestuurd naar het college. "We kunnen de onrust wegnemen, er zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd en de situatie in de Matrix is veilig", motiveert de wethouder.