Vrouw slachtoffer van Whatsapp fraude

Op maandag 26 augustus 2019 kreeg een vrouw uit Obdam een appje van een onbekend nummer. Het appje was zogenaamd van haar dochter, die vertelde dat ze een nieuw nummer had en haar moeder vroeg enkele bedragen over te maken. De vrouw dacht dat het klopte en maakte het geld over. De bedragen werden dezelfde dag nog door een onbekende man, in meerdere etappes opgenomen bij een pinautomaat in Deventer.

Uit onderzoek blijkt dat de pinpas die hierbij gebruikt werd afkomstig was uit Arnhem.

Wie kent deze pinner?



Vollenhove – Politie zoekt containerdieven

Vanaf het terrein van een bedrijf aan De Hagen wordt in de nacht van 6 op 7 mei een container met metaal gestolen. Op beeld is te zien hoe op 6 mei even voor 23:00 uur een lichtgrijze auto bij het bedrijf stopt. Twee mannen stappen uit, scharrelen wat rond en vernielen het hek. Daarna vertrekken ze weer. Later die nacht, om 00:50 uur rijdt een vrachtwagen het terrein op via het vernielde hek. Even later verlaat de vrachtwagen het terrein met de container, in de richting van Oppen Swolle. De vrachtwagen wordt later met lekke band aangetroffen op de A67. Deze bleek gestolen te zijn. Bij de vrachtwagen werden rijplaten aangetroffen.

Wie (her)kent de mannen op de beelden? Wie weet waar de container met aluminium afval is gebleven? Wie weet van wie de rijplaten zijn die zijn aangetroffen?

Enschede/Haaksbergen – Politie zoekt autodief

Op zaterdag 11 april rijdt op de kruising van de Celebesstraat en Kuipersdijk een onbekende man met opzet met zijn fiets achterop een auto. De bestuurder van de auto krijgt vervolgens een stof in zijn gezicht gespoten, waarna de onbekende man er met zijn auto vandoor gaat. De auto wordt later teruggevonden op de Dr. Schaepmanstraat in Haaksbergen.

Wie kent de verdachte? Wie herkent de man in combinatie met kleding en fiets? Wie heeft in Haaksbergen, in de omgeving vanwaar de auto is achtergelaten, iets gezien dat mogelijk met dit brutale incident te maken heeft?

Hengelo – Onbekende gooit brandend voorwerp in woning

Een onbekende man gooit in de nacht van 26 april rond 02:15 uur een ruit kapot van een woning aan de Anton van Duinkerkenstraat. Even later gooit dezelfde persoon een brandend voorwerp naar binnen. Gelukkig vallen er geen gewonden. De politie is op zoek naar de dader.

Wie is deze persoon?

Zwolle – Man steelt vlees uit supermarkt

Bij een supermarkt aan het Klein Grachtje pleegt een man op 26 april een winkeldiefstal. Hij pakt meerdere pakken vlees en rekent vervolgens maar een product af. De overige producten neemt hij mee zonder te betalen.

Wie kent de man op de beelden?

Enschede – Politie zoekt inbreker

In de nacht van 1 op 2 mei breekt een onbekende man in bij een bedrijfspand aan de Langestraat. Op beeld is te zien dat een man die nacht bij het bedrijfspand aankomt. Hij zet zijn fiets neer en breekt vervolgens in. Even later verlaat hij het pand. Hij vertrekt met buit weer op zijn fiets. Van de dader is een signalement bekend:

* vrij lange man

* draagt een korte jas en een petje

* draagt sportschoenen van het merk Nike

* rijdt op een herenfiets met dubbele fietstas

Wie kent de man op beeld? Eventueel in combinatie met de fiets?

Haaksbergen - Autobranden

Op woensdag 20 mei gaan tussen 02:20 en 02:35 uur twee auto’s in vlammen op. Dit gebeurt op Wagnerstraat en de Karel Doormanstraat. De politie is op zoek naar getuigen, mensen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben die nacht wat mogelijk met de autobranden te maken heeft.

Weet u meer van een of beide autobranden? We spreken u graag!

Hellendoorn – Diefstal forellenkwekerij

In de nacht van vrijdag op zaterdag 22 op 23 mei wordt ingebroken bij een Forellenkweker aan de Ommerweg. ’s Morgensvroeg ontdekt de eigenaar dat verschillende goederen, waaronder een groene luchtbak weg zijn. Wie kan iets vertellen over deze inbraak? Wie weet waar de groene luchtbak nu is?

Voorkom Whatsapp fraude

Als een bekende via WhatsApp, of een ander sociaal platform, vraagt geld over te maken, check dan altijd of u ook echt met deze persoon contact heeft, ook al wordt er aangegeven snel te reageren. Er wordt bij Whatsapp fraude meestal gebruik gemaakt van een zogenaamde geldezel, iemand die zijn of haar rekening laat gebruiken door criminelen. Je rekening laten gebruiken voor fraude, of het geld opnemen van zo’n ter beschikking gestelde rekening is strafbaar.

- Bel de bekende op het nummer dat u heeft van die persoon.

- Lukt het niet om telefonisch contact te leggen, ga dan uit van oplichting tot het tegendeel bewezen is.

- Maak nooit geld over voordat u met de bekende gesproken hebt.

- Wordt er gesproken over tijdsdruk, ga dan uit van oplichting tot het tegendeel bewezen is.