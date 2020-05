Na jaren ruziën lijkt het fietspad in Staphorst er nu echt te komen

Het lijkt er toch op dat de gemeente Staphorst de knip trekt voor een fietspad dat er twee jaar geleden al had moeten liggen. Het 4,5 kilometer lange fietspad moet komen aan de zuidkant van de gemeente. Hoewel er nog geen steen in de grond ligt, heeft het project de gemeente al wel 1,7 miljoen euro gekost.

In 2016, bij de start van het project, werd er 2,4 miljoen uitgetrokken. Daar is nu nog 666.000 euro van over. Om het project financieel rond te krijgen, heeft het college gevraagd om een extra krediet van 1,3 miljoen euro. Vanavond werd er over gesproken in de gemeenteraad.

Het ging fout tussen aannemer Ploegam en de gemeente Staphorst. Reden lijkt een geïntegreerd contract te zijn, waarbij de gemeente een voorlopig ontwerp maakte en de aannemer de uitwerking en uitvoering voor zijn rekening nam. In 2017 moest de aanleg beginnen.

Het liep fout, want al snel bleek dat er veel meer werk was, wat niet in het voorlopige ontwerp van de gemeente was opgenomen. Hier ontstond ruzie over, want wie moest dat betalen? In maart gingen aannemer en gemeente uit elkaar. De gemeente moet nog wel ruim vier ton overmaken aan de aannemer.



Staphorst zit al in financieel zwaar weer. De gemeente besloot voor dit jaar en de drie jaren hierna de onroerendezaakbelasting met jaarlijks tien procent te verhogen. CDA, Gemeentebelangen en de PvdA vragen om een onderzoek naar het fietspadfiasco. De Rekenkamer zou dit moeten gaan doen.

'Puinhorst'

De Dorpsraad Punthorst, het kleine dorp waar het fietspad doorheen gaat lopen, is woedend. De bewoners hebben het in een brief aan de raad zelfs over 'Puinhorst.'

De dorpsraad grijpt de gelegenheid aan om te vragen om nog een paar wijzigingen in het ontwerp door te voeren. Dat gaat vrijwel zeker niet gebeuren. Het huidige plan wordt volgende maand aan drie nieuwe aannemers voorgelegd, tenminste als de gemeenteraad volgende week akkoord gaat met het nieuwe krediet dat nodig is. Pleister op de wond is de 446.000 euro die de provincie al had toegezegd.

'Sorry'

SGP-raadslid Roelof Slager zei dinsdagavond "sorry" tegen de burgers van Staphorst en de provincie Overijssel. "Ik schaam mij diep", aldus raadslid Slager. Het CDA sprak van een "blamage".

Wethouder Alwin Mussche (ChristenUnie) moest het allemaal uitleggen. Mussche kreeg de portefeuille medio vorig jaar op zijn bordje toen CDA-wethouder Bert Krale opstapte, nadat zijn partij het vertrouwen in het college op had gezegd. "Dit project is uit de hand gelopen", aldus Mussche. Hij vraagt de drie nieuwe aannemers ook wat het kost om het fietspad in fases aan te leggen.

'We moeten verder'

Het lijkt erop dat de gemeenteraad volgende week in gaat stemmen met het krediet van 1,3 miljoen euro. De ChristenUnie vindt dat de gemeente door moet gaan en ook Gemeentebelangen vindt dat je dit fietspad niet 'niet' kan aanleggen, simpelweg omdat hij nodig is voor de veiligheid van veel basisschoolkinderen die in Punthorst op school zitten. Het CDA zei ook: "We moeten verder."