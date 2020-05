Beregenen bittere noodzaak voor boeren, grote zorgen om droogte

Wil je als akkerbouwer of boer nog een beetje opbrengst hebben van je land, dan is nu beregenen bittere noodzaak. Je ziet dan ook door heel de provincie de sproeiers in het land staan. Het kost geld, maar met een derde extreem droog groeiseizoen en vooruitzicht op weer een droge zomer is het voor velen een 'must'.

Mark Rood is melkveehouder in Holten en heeft daarnaast samen met compagnon Martijn Vorkink, varkensboer, een bedrijf in agrarische dienstverlening. Op dit moment staat de telefoon roodgloeiend bij de heren.

"Boeren maken zich grote zorgen, we zijn nu als melkveehouders toe aan de tweede snede gras, die moet beregend worden, anders is de kwaliteit van je voer later echt onder de maat. Maar ook het mais heeft water nodig. We hopen op regen, maar tot die tijd maken we zelf ons water."

Op dit moment hebben Mark en Martijn 23 aanvragen voor beregenen, dat varieert van land tussen de 3 en de 23 hectare. En dat is flink aanpoten, want beregenen kost tijd. Veel tijd. Daarom doen niet alle boeren dat. "Een melkveebedrijf runnen kost al tussen de 12 en 14 uur per dag, als je daarna ook nog moet beregenen, in de avond of nacht, dat vind je 2 of 3 dagen leuk, maar niet langer."

Minder vee

Op de vraag wat het gevolg is van dit derde droge jaar zegt Mark dat hij verwacht dat boeren vee weg moeten doen in de winter. "Er is door de droogte te weinig voer, dus moet je voer aankopen. Maar dat is duur en helemaal als je al financieel op het randje zit na voorgaande jaren. De melkprijs is ook laag, vanwege de coronacrisis. Dat begrijpen wij allemaal, maar voor sommige collega's zal het dan de keuze zijn, voer aankopen voor veel geld, of koeien wegdoen."

'Boer met verstand zet sproeiers op het land'

Mark is duidelijk, sproeien kost geld, zowel zelf doen of het laten doen, maar op de lange termijn heb je er profijt van. "Niet beregenen betekent ook een verlies aan organische stoffen in de bodem, die droogt uit, er komt dan volgend jaar meer onkruid in en de voedingswaarde voor het vee gaat rap achteruit."

Verbod

Vorig jaar kwam er vanuit het waterschap in de loop van het droge seizoen een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater en later grondwater, dus mocht er niet meer gesproeid worden. "Ik hoop dat dit verbod nog lang uitblijft, ik krijg veel bezorgde collega-boeren aan de telefoon. Wij zetten ons vol in, maar kunnen ook maar zoveel uren werken. Als het zo doorgaat wordt 2020 een rampjaar."