Vier zomerscholen in Enschede om corona-achterstand in te lopen

In vier wijken in Enschede wordt in de vakantie lesgegeven op zomerscholen. Het idee om zomerscholen te organiseren, bestond al voor de coronacrisis. "Door de sluiting van scholen vanwege corona is het wel extra belangrijk geworden", vertelt wethouder June Nods van onderwijs. De PvdA in Enschede roept de gemeente op de regie te nemen in het aanpakken van onderwijsachterstanden door de coronacrisis.

In de wijken Twekkelerveld, Hogeland, Enschede-Noord en Glanerbrug komt er een zomerschool voor kinderen uit het basisonderwijs. Ouders van de deelnemende scholen worden binnenkort door hun school geïnformeerd.

Helpen met de oogst

"Eigenlijk is zes weken zomervakantie voor sommige kinderen te lang", zegt Rianne Buist, directeur van OBS Glanerbrug-Zuid. Zij is een van de initiatiefnemers van Zomerschool Glanerbrug. "Zo’n lange zomervakantie was ooit bedoeld zodat kinderen thuis konden helpen met de oogst. Dat is nu helemaal niet meer aan de orde."

De PvdA in Enschede maakt zich zorgen over de onderwijsachterstanden die leerlingen in Enschede mogelijk hebben opgelopen de afgelopen maanden.

Kansenongelijkheid

"Helaas kunnen we er niet omheen dat de afgelopen periode ook heeft geleid tot achterstanden. Want wat als je ouders je niet hebben kunnen helpen? Want wat als je geen goedwerkende laptop of internetverbinding tot je beschikking had? Het thuisonderwijs van de afgelopen periode heeft de kansenongelijkheid blootgelegd die er altijd al was, en verder vergroot", aldus raadslid Deniz Dönmez.

Gert-Jan Aarnink, directeur van de Paulusschool in de wijk Twekkelerveld ziet een belangrijk voordeel aan het invoeren van de zomerschool. "Nu zien we dat bij een aantal kinderen kennis en vaardigheden in zo’n lange periode wegzakken. Dat maakt de start na de zomervakantie moeilijker. Met de zomerschool kunnen kinderen een vliegende start maken in het nieuwe schooljaar."

"Er zijn kinderen die meer moeite hebben gehad met het onderwijs op afstand. Zij kunnen een steuntje in de rug extra goed gebruiken", zegt onderwijswethouder June Nods.

Regie nemen

Raadslid Dönmez vindt dat de gemeente de regie moet nemen en samen met de onderwijssector aan een plan moet werken om onderwijsachterstanden aan te pakken. Een zomerschool zou onderdeel kunnen zijn van dat plan.

"Naast de zomerschool kunnen ook andere strategieën worden ingezet in samenwerking met de rest van de onderwijsgemeenschap en alle andere organisaties die een rol spelen in de (schoolse) ontwikkeling van kinderen."

IKC

De zomerscholen in Enschede worden georganiseerd door Integrale Kindcentra (IKC’s) in de wijk. In het IKC werken een of meer scholen samen met de kinderopvang. Alle zomerscholen duren twee weken in de zomervakantie De invulling verschilt per school. Via de scholen worden de ouders geïnformeerd over de zomerschool in hun wijk.