Kamervragen over aanbesteding Keolis: wil staatssecretaris onderzoek doen?

Het CDA in de Tweede Kamer wil van staatssecretaris Mona Keijzer weten of ze bereid is om in navolging van de provincie Overijssel juridisch onderzoek te laten uitvoeren naar de door Keolis gewonnen busconcessie IJssel-Vecht, waar 900 miljoen euro mee gemoeid is. In side letters (begeleidende brieven) bij de contracten werden geheime afspraken gemaakt over de levering van de bussen.

De Chinese fabrikanten van de bussen hoeven niet bang te zijn voor boetes en rechtszaken als ze de bussen niet tijdig kunnen leveren. Terwijl in het contract een leveringsgarantie was opgenomen.

Aanbesteding nog geldig?

Kamerlid Hilde Palland uit Kampen wil dat in het onderzoek gekeken wordt hoe de aanbesteding in zijn werk is gegaan, of er sprake is van frauduleus handelen en of de gegunde aanbesteding wel geldig is of misschien zelfs moet worden overgedaan. Palland denkt dat uit het onderzoek ook lessen getrokken kunnen worden voor de toekomst door overheden en ov-vervoerders.

Palland wil ook van de staatssecretaris weten of de bestaande Europese richtlijnen en de nationale wet- en regelgeving voldoende mogelijkheden bieden om Keolis uit te sluiten van toekomstige aanbestedingen mocht blijken dat het bedrijf frauduleus gehandeld heeft.

Aanbesteding splitsen

Het Kamerlid uit Kampen vraagt zich ook af of het niet beter is om in de toekomst de aanbesteding van het busvervoer en de aanschaf van de bussen te splitsen. Dat zou dan in de praktijk betekenen dat de aanbesteding van het busmateriaal ook door de concessieverlener, in dit geval de provincie, wordt uitgevoerd.

Volgens Palland is er sprake van vier zogenaamde side letters bij het contract dat Keolis afsloot met de Chinese leverancier van de bussen. Ze wil dat de Kamer de side letters, eventueel vertrouwelijk in kan zien.