Niet Maranatha, maar grote gezinnen in Rijssen oorzaak van hoger aantal besmettingen

Het zijn de grote gezinnen in Rijssen die ervoor zorgen dat het aantal coronabesmettingen hoger is dan in de rest van Twente, en niet verzorgingstehuis Maranatha. Dat concludeert de GGD Twente na een kort onderzoek.

Hoewel in verzorgingstehuis Maranatha verhoudingsgewijs een hoog aantal sterfgevallen kent door corona, wordt het tehuis niet als brandhaard aangemerkt voor de vele besmettingen in Rijssen.

Rijssen-Holten staat volgens de RIVM-cijfers op de derde plek als het gaat om de dichtheid van besmettingen in Overijssel. Na het zwaar getroffen Zwartewaterland (Hasselt) en Kampen, maar nog ver boven grote steden als Zwolle en Enschede.

Gezinnen

Het relatief hoge aantal sterfgevallen in Maranatha, twaalf van de negentien sterfgevallen waren daar te betreuren, was mede aanleiding om te zoeken naar een verklaring.

De GGD concludeert dat de vele grote gezinnen het hoge aantal besmettingen verklaart. Heerst er binnen een gezin corona, dan zullen snel veel andere gezinsleden volgen. Herleid je het aantal besmettingen naar huishouden, dan is dat in lijn met het beeld elders in de provincie.

Geen brandhaard

Volgens de GGD is het aantal sterfgevallen en besmettingen in Rijssen nog altijd erg laag ten opzichte van het landelijke beeld, maar wel hoog in vergelijking met de rest van Overijssel. Voor de GGD zijn de cijfers op dit moment geen reden tot zorgen. Rijssen wordt dan ook niet als brandhaard gezien.

In Rijssen zijn veel inwoners bezorgd vanwege de geruchten dat het in het verzorgingshuis slecht geregeld zou zijn. Directeur Ad Plomp benadrukt dat er altijd volgens de regels van het RIVM gewerkt is. Na de analyse van de GGD is er ook geen aanleiding om dit verder te onderzoeken. Net als in veel andere verzorgingstehuizen heb je te maken met kwetsbare ouderen waarbij een virus hard kan toeslaan, aldus de GGD.