Er is een miljoen keer over de PlasticRoad gefietst: fietspad nu klaar voor het 'echie'

Het wegdek is een uitvinding van Wegenbouwer KWS, Total en kunstoffenproducent Wavin uit Hardenberg. Het fietspad van dertig meter is, met behulp van sensoren in het plastic wegvlak, intensief getest. Het plastic deel zit in het midden van het fietspad langs de Deventerstraatweg.

En daarmee had Zwolle een wereldprimeur. De PlasticRoad was nog nergens anders ter wereld toegepast. Later is ook in Giethoorn bij wijze van proef dertig meter PlasticRoad gelegd.

Dorienke Pullen was de miljoenste fietsbeweging op de het fietspad (Foto: PlasticRoad)

Wereldwijd kansen

Ontwikkelaar KWS ziet wereldwijd grote kansen voor de PlasticRoad. Er zijn volgens KWS veel voordelen ten opzichte van de traditionele wegenbouw. Zo is de PlasticRoad opgebouwd uit losse modules die vooraf in de fabriek van Wavin in Dedemsvaart gemaakt worden. Bij het leggen klikken de losse stukken weg als grote legostukken in elkaar, waardoor het wegdek binnen korte tijd opgebouwd kan worden.

De PlasticRoad is duurzaam omdat de plastic weggedeeltes naar verwachting twee tot drie keer langer mee gaan dan reguliere asfalt- of betonnen fietspaden en wegen. Bovendien zijn de PlasticRoad-elementen voorzien van holle ruimtes waardoor heel makkelijk kabels en leidingen getrokken kunnen worden. De holle ruimte dient tegelijkertijd ook als waterreservoir, voor een gereguleerde afvoer van overtollig hemelwater.

Bij beschadigingen kunnen kapotte wegvlakken binnen korte tijd vervangen worden door een nieuw element.

Baanbrekend concept

Marcel Jager en Anne Koudstaal van het PlasticRoad-team vertellen: "Samen met onze opdrachtgevers hebben we aangetoond dat ons baanbrekende circulaire concept - een prefab weg op basis van gerecycled plastic met regenwaterberging - haalbaar is. Wat in 2018 startte met twee pilots, is nu al klaar voor industriële productie. Daar zijn we ontzettend trots op."



Naar verwachting rollen de eerste wegdelen op basis van gerecycled plastic begin 2021 van de band.