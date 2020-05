Fransien viert haar 82e verjaardag als trucker: "Alsof ik er al jaren in rijd"

Het was nog even spannend of het coronavirus roet in het eten zou gooien, maar gelukkig konden Djim en de rest van de familie afgelopen zaterdag oma Fransien verrassen bij haar thuis. Hoewel ze zelf het idee had aangedragen, had ze geen flauw benul van wat haar te wachten stond. Djim: "Ze had helemaal in haar hoofd dat we een ballonvaart zouden gaan maken."

Francien viert verjaardag in de cabine (Foto: Rijschool Joop Hagen)

Even schrikken

Dus was het even schrikken toen ze de vrachtwagen zag. Fransien van den Broek zegt zelf: "Ik roep het al jaren, dat ik dit graag wil. Maar toch: dit had ik echt nooit verwacht. En toen moest ik ook nog meteen wegrijden van die aardige instructeur. Terwijl ik nog nooit in een automaat heb gereden."



Ook Djim lacht als hij terugdenkt aan oma's debuut als trucker: "Je zag haar kijken: oei, die is wel heel groot. Toch was ze meteen enthousiast, ze zat direct in de cabine."

Niet veel later trapte oma Fransien haar truck in beweging. Geen rondje op de parkeerplaats, maar gewoon de openbare weg op. "Alsof ik het al jaren deed. Als kind woonde ik tegenover een garage, toen was ik al gefascineerd door vrachtwagens. Ik was hier gewoon helemaal klaar voor."

Djim schrok er zelfs een beetje van: "Ze reed van Deventer naar Bathmen en toen kregen we ineens een filmpje doorgestuurd dat ze over de snelweg reed. Ja, dat was wel bizar om te zien."



Carrière-switch

Terug in Deventer was Fransien helemaal gesloopt. "Ze vond het geweldig. Vanwege de coronacrisis is ze noodgedwongen gestopt met haar pedicure-praktijk aan huis, maar ze had het gelijk over een carrière-switch. Gekheid natuurlijk, maar voor een keertje geweldig om dit mee te mogen maken. Benieuwd wat ze volgend jaar vraagt voor haar verjaardag."

Daar heeft oma Fransien nog geen idee van. Eerst moet ze bijkomen van dit cadeau: "Ik was moe, maar supertevreden. Ik teer er nu nog op. En ja, we hebben het afgesloten met een grote gehaktbal. Zo hoort dat natuurlijk."