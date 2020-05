Quarantaine Show vanuit Hardenberg

In het programma is er een hoofdrol weggelegd voor cultuur. Voor deze gelegenheid is een speciaal lied geschreven dat ten gehore wordt gebracht.

Verder praat presentator Piet Cees van der Wel met een dwarsdoorsnede van de Hardenbergse bevolking over de stilstand en de voorzichtige opstart van het dagelijks leven. Die gesprekken gaan aan de hand van prachtige foto's van de Hardenbergse fotograaf Bertil van Wieren. Zo schuiven onder anderen supporters van HHC, basisschoolleerlingen, onderwijzend personeel, Horeca-, en campinghouders én natuurlijk zorgmedewerkers aan.





Bijzondere locatie

De locatie van de opnames is extra bijzonder. Het atrium van het nog te openen Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg. In deze uitzending krijg je alvast een kijkje in het indrukwekkende atrium.





Quarantaineshow

De Quarantaine Show zonder publiek is een spontaan initiatief van cabaretier Bert Eeftink na de RIVM-maatregelen om de gehele culturele sector stil te leggen in verband met het Coronavirus. Na de succesvolle primeur in Goor, en opvolgende edities in Steenwijk, Zwolle, Deventer en Oldenzaal, is nu Hardenberg aan de beurt. Vanzelfsprekend treden ook hier de artiesten op voor een lege zaal.



De Quarantaine Show zie je zaterdagavond 30 mei om 21.00 uur op TV Oost en deze wordt zondagmiddag om 15.00 uur herhaald. Toch niet gezien? Kijk dan de uitzending terug via https://www.rtvoost.nl/tv/gemist