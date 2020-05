Perspectiefnota provincie Overijssel: miljoenen naar coronacrisis en stikstofcrisis

Wat is de perspectiefnota eigenlijk? De perspectiefnota is misschien wel het belangrijkste politieke document van het jaar. Traditioneel krijgt de begroting in het najaar dat stempel, maar meestal staan daar eigenlijk geen verrassingen meer in. Tenminste, als je de perspectiefnota in het voorjaar al hebt gelezen. In de perspectiefnota worden namelijk de belangrijkste uitgangspunten van het beleid voor het komende jaar vastgelegd, met daarbij ook de financiële consequenties. De uitwerking hiervan is dan later te lezen in de begroting.

Stimuleringsfonds

In de eerste perspectiefnota van dit provinciebestuur speelt het college van Gedeputeerde Staten in op de twee crises van dit moment: de economische gevolgen van de corona-uitbraak en van het stikstofvraagstuk. Het college stelt voor om een stimuleringsfonds van vijftien miljoen euro in te stellen om de negatieve effecten van de coronacrisis te bestrijden, en mogelijke kansen die er zijn te benutten.

Daarnaast wordt acht miljoen euro uitgetrokken om samen met ondernemers en inwoners te werken aan goede oplossingen voor de stikstofproblematiek. Ten slotte worden de aangekondigde investeringen op alle beleidsterreinen zoveel mogelijk doorgezet, aangepast en geïntensiveerd om op die manier een maximale impuls te geven aan de kwakkelende economie.

Herstel van provincie

"We zijn een jaar geleden vol energie aan de slag gegaan met een nieuw coalitieakkoord, niet wetende in welke situatie we een jaar later zouden zitten", zegt gedeputeerde Eddy van Hijum van Financiën.

"Het is nu zaak om als overheid volle kracht te gaan voor economisch herstel. Dat betekent dat we aangekondigde investeringen in bijvoorbeeld infrastructuur, economie, energietransitie, vrijetijdseconomie, binnensteden en de inrichting van het landelijke gebied voortzetten, en dat we een extra impuls geven met een stimuleringsfonds. Op die manier bouwen we samen met de samenleving aan het herstel van onze provincie."

Coronacrisis

De precieze omvang en impact van de coronacrisis is op dit moment moeilijk in te schatten, stelt Gedeputeerde Staten. De besmettingsgolf lijkt medisch vooralsnog onder controle te zijn, economisch staan we pas aan het begin van de crisis. Duidelijk is dat verschillende sectoren hard worden getroffen. Ook de werkloosheidscijfers laten een forse stijging zien.

De rijksoverheid heeft onlangs het pakket noodmaatregelen voor ondernemers met drie maanden verlengd tot 1 september. Gedeputeerde Staten willen nog voor de zomer een plan van aanpak maken, voor de besteding van de vijftien miljoen euro in het stimuleringsfonds aan aanvullende herstelmaatregelen.

Stikstof

De andere grote opgave van dit moment is het stikstofvraagstuk. De provincie moet zorgen voor een gebiedsgerichte aanpak van het stikstofprobleem. Doel van de provincie is om samen met inwoners, agrariërs, industrie, vervoer en andere belangrijke spelers tot regionale afspraken te komen hoe neerslag van stikstof kan worden voorkomen, en de natuur kan herstellen.

Voor 2021 en 2022 wordt acht miljoen euro uitgetrokken om te werken aan goede oplossingen.

Naast deze twee ontwikkelingen zijn de perspectiefnota-investeringen opgenomen op allerlei andere beleidsterreinen, zoals grondwaterbescherming, aanpak invasieve exoten, financiering van de economische loketten en uitvoeringsorganisaties, energie, natuurbeheer, weidevogels en toekomstgerichte erven.



Proces

De perspectiefnota 2021 wordt vandaag openbaar en aangeboden aan Provinciale Staten. Op 17 juni en 1 juli wordt de nota besproken in Provinciale Staten.