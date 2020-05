Bewoner drugsvilla Willemsoord langer vast voor onderzoek

De politie deed afgelopen zondag een inval in de villa aan de Ronde Blesse, omdat er informatie was binnengekomen dat er een drugslab zou zitten. In het lab stonden chemicaliën en afvalstoffen. Welke drugs er precies gefabriceerd werden en hoe lang het lab er al zat, is nog niet duidelijk.

Onderzoek

Ook wordt nog bekeken of er verbanden zijn met andere drugslabs en of er meer mensen bij betrokken zijn. De advocaat van de bewoner "stond het niet vrij om een reactie te geven."

Zijn cliënt is te zien op luchtbeelden die zijn gemaakt, tijdens de politieactie. De man zat vastgebonden op een stoel en werd bewaakt door een zwaarbewapende agent.

De bewoner werd vastgebonden op een stoel (Foto: Wilbert Bijzitter)

Drugslabs

De politie ontdekt steeds vaker drugslabs in het Overijsselse buitengebied. Zo werd in dezelfde gemeente Steenwijkerland een xtc-lab ontmanteld in De Pol.

Een drugslab in een villa is ook geen onbekend fenomeen. Zo is een man uit Hengelo verdachte in een Brabantse zaak. In het plaatsje Esch werd in een villa een speedlab ontdekt. De Hengeloër huurde het rietgedekte pand.