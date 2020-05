Spoeddebat over aanbesteding Keolis: "We willen een krachtig signaal afgeven"

En daarmee is er een meerderheid in de provinciale politiek voor een spoeddebat. Hoewel er ook partijen zijn die het spoeddebat niet steunen, vinden ook zij dat de onderste steen boven moet komen.

De vermeende fraude door Keolis houdt de gemoederen in de provinciale en landelijke politiek al dagenlang bezig. De vervoerder zou fraude hebben gepleegd met het opstellen van contracten met Chinese busproducenten. Volgens Follow The Money won Keolis op die manier de aanbesteding voor busvervoer in Overijssel, Gelderland en Flevoland. Twee kopstukken van de vervoermaatschappij zijn geschorst.

'Heel kwalijk'

PVV-Statenlid Joeri Pool, indiener van het spoeddebat, eist opheldering van gedeputeerde Bert Boerman. "Wij vinden het heel kwalijk dat de gedeputeerde blijkbaar al een week van de mogelijke fraude af wist, maar hij ons pas zaterdagavond erover heeft bericht", vertelt Pool.

"Bovendien: de geschorste Keolis-directeur zit al een maand thuis. Boerman en hij kennen elkaar, ze staan notabene op een foto een glas champagne met elkaar te heffen. Wist de gedeputeerde hier niet al veel meer van?"

Ook de SP-fractie van Overijssel slijpt de messen voor het debat. "We willen de garantie dat de reiziger niet de dupe wordt van deze hele kwestie", zegt Statenlid Harry Broekhuijs. Hij wil dat de provincie het contract met Keolis ontbindt. "Daarmee willen we een krachtig signaal afgeven aan andere partijen: dit moet je ons niet flikken."

Beerput open

Naast de SP steunen ook GroenLinks, Forum voor Democratie, Partij voor de Toekomst en Groep GO het spoeddebat. "Als deze berichtgeving klopt, dan zijn we als Staten belazerd door Keolis. We willen dan ook zo snel mogelijk alle feiten boven tafel", zegt Fred Kerkhof van Partij voor de Toekomst.

Stijn Hesselink van Forum voor Democratie: "Er kan een beerput opengaan, maar er is nu nog weinig bekend over de feiten." Het Statenlid vraagt zich af of het contract met Keolis tijdelijk kan worden opgeschort.

Bussen Twents busstation (Foto: RTV Oost/Wouter de Wilde)

'Eerst meer informatie'

De coalitiepartijen zijn minder fel in hun bewoordingen en staan niet zo te springen om een spoeddebat. "Natuurlijk is dit een heel ernstige zaak en zijn we hartstikke bezorgd. Maar we willen het college eerst de tijd geven om alle feiten op een rij te zetten en pas daarna daarover in debat gaan", zegt VVD'er Lex Schukkink.

Hans Nooter van de PvdA wil ook eerst meer informatie van de gedeputeerde. "Wij hebben ook veel vragen, want het is heel ernstig wat hier naar buiten is gebracht. Maar laten we eerst even wachten op nadere informatie."

CDA steunt niet op voorhand

Het CDA, de grootste partij in Overijssel, zegt het PVV-initiatief voor het spoeddebat niet al op voorhand te steunen. "Want de PVV haalt er zaken bij die er nu niet toe doen, zoals de trein die vorig jaar naar gedeputeerde Boerman is vernoemd. Dat is voor ons reden om even een stapje terug te doen", zegt CDA-Statenlid Bart van Moorsel.

"Maar", benadrukt hij. "We vinden het aanvragen van een spoeddebat een belangrijk democratisch recht van de oppositie. Dus mocht het woensdag op de agenda komen, dan zullen we het verzoek honoreren en steunen."

Station Zwolle bus (Foto: Mark Bakker)