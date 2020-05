Paul Simonis en Jouad Boufarra nieuwe assistent-trainers Go Ahead Eagles

Paul Simonis is komend seizoen assistent-trainer bij Go Ahead Eagles. De 35-jarige Rotterdammers komt over van Sparta Rotterdam, waar hij de coach was van Onder-19.

Simonis is ook bezig aan de opleiding UEFA Pro, de opvolger van de cursus Coach Betaald Voetbal. Daarvoor liep hij vorig seizoen stage bij het eerste elftal van Willem II.

Assessment

"Een jonge, ambitieuze trainer met een grote drive", vindt technisch manager Paul Bosvelt. "We hebben meerdere gesprekken met hem gevoerd en hij kwam erg goed uit een assessment dat we hebben gehouden. Door de coronacrisis heeft zijn aanstelling iets langer op zich laten wachten, maar we zijn blij dat het nu rond is."

Dubbelrol Boufarra

Jouad Boufarra wordt een andere assistent van hoofdcoach Kees van Wonderen. Boufarra werd eerder al gepresenteerd als trainer van Go Ahead Eagles Onder-21. Bosvelt: "Het is niet voor niets dat hij ook assistent-trainer wordt bij de hoofdmacht. Aan de ene kant omdat we als clubleiding, net als de hoofdtrainer, veel vertrouwen hebben in Jouad. Aan de andere kant omdat we nog meer willen inzetten op doorstroming vanuit de jeugd naar de eerste selectie. Zijn dubbelrol komt dit traject ten goede."

Technische staf rond

Keeperstrainer Harmen Kuperus heeft zijn aflopende contract verlengd. Daarmee heeft Go Ahead Eagles de technische staf voor komend seizoen rond. Op 15 juni begint de selectie aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dat gebeurt vanwege de coronamaatregelen achter gesloten deuren.