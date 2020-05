Deze Steenwijker was bij de laatste spaceshuttle-lancering: "Vanavond wordt óók historisch"

Nog maar een paar uur tot de markante ondernemer Elon Musk zijn SpaceX-raket lanceert. "Een héél bijzonder moment", glundert Jacob Kuiper. De Steenwijker was bij de laatste spaceshuttlelancering. Hoewel hij het spektakel vanavond 'veilig' vanaf de bank volgt, begint het al flink te kriebelen. "Dat geluid is zó hard, niets is moeilijker voor te stellen."

Het is 2011 als Jacob naar Florida afreist voor een historische gebeurtenis: de allerlaatste spaceshuttlevlucht. De Steenwijker dacht alles te weten over de ruimtevaart, maar was op geen enkele manier voorbereid op het enorme geweld dat bij de lancering komt kijken.





Dood door lawaai

"We moesten minimaal vier kilometer afstand houden van de spaceshuttle", zegt de Steenwijker ernstig. "Anders ga je dood door inwendige bloedingen. Je gaat dan letterlijk dood door het lawaai."





"Je kunt je er geen voorstelling van maken", vervolgt hij. "Het is vergelijkbaar met een F-16 die door de geluidsbarrière gaat, maar dan op dertig kilometer hoogte. En dat iedere seconde, een halve minuut lang. Nou, dan wappert de broek je om je benen."





Druk programma

De ruimtevaartliefhebber – in het dagelijks leven meteoroloog – heeft ook vanavond een vol programma. "Vanaf een uur of vijf ga ik alles rondom de lancering volgen, zo mooi dat je dat allemaal live via internet kan doen."





Hoewel de enorme vuurstraal onder de raket er vast niet zo imposant uitziet als in het echt ("Alsof je in de zon kijkt!") en zijn speakers het oorverdovende lawaai onmogelijk kunnen benaderen, heeft Jacob er zin in. "We kunnen getuige zijn van een heel bijzonder moment."





Historisch moment

"Niet eerder heeft Elon Musk mensen de ruimte ingestuurd", legt de Steenwijker uit. "Dat maakt het spannend. Er staan nu mensenlevens op het spel. Bovendien is het de eerste lancering in elf jaar van Amerikaanse bodem."





De Crew Dragon van SpaceX wordt vanavond om half elf Nederlandse tijd gelanceerd. Bij slecht weer wordt de lancering verplaatst naar aanstaande zaterdag. De NOS zendt de lancering live uit.