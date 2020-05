GGD Twente opent twee locaties waar je op corona kunt testen

GGD Twente heeft in Enschede en Goor locaties ingericht waar je vanaf 2 juni een coronatest kunt afnemen. Met de test kun je - als je klachten hebt - zien of je besmet bent met het coronavirus. Er is nog geen test beschikbaar om te zien of je al besmet bent geweest.

De locaties zijn 'drive-ins', waarbij je in de auto kunt blijven tijdens het afnemen van de test. Het gaat om de locaties:

Goor, Kooimaten 2

Enschede, Jaargetijdenweg 13

Je kunt je vanaf 1 juni aanmelden via een landelijk telefoonnummer. Dat wordt die dag om acht uur 's ochtends bekendgemaakt en is vanaf dat moment zeven dagen per week bereikbaar om een afspraak te maken.



Na een test word je binnen 48 uur gebeld met de uitslag. Als blijkt dat je het virus hebt, doet de GGD bron– en contactonderzoek.



IJsselland

GGD IJsselland test vanaf 1 juni op vier locaties verspreid over de regio of mensen besmet zijn met het coronavirus. Het gaat om locaties in Steenwijk, Ommen, Deventer en Zwolle. Zodra bekend is hoe mensen zich kunnen aanmelden voor een test, maakt de GGD dit bekend via haar site.