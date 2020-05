Sportscholen, kantines, casino's en sauna's onder voorbehoud eerder open

Sportscholen, kantines van sport- en andere verenigingen, sauna's en casino's mogen al op 1 juli open in plaats van op 1 september als blijkt dat het kan. Dat is besloten in het corona-crisisberaad van het kabinet.

Premier Rutte maakte dat vanavond bekend tijdens een persmoment.

Voorwaarde voor de vervroegde opening is wel "dat het veilig kan", zegt Rutte. Daarbij is een harde voorwaarde dat er "strakke adviezen liggen" van het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de aanpak van de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

Gedragsregels en cijfers

Volgens Rutte is het belangrijk dat mensen zich blijven houden aan de gedragsregels. Of de versoepeling doorgaat, is afhankelijk van de ontwikkeling van de sterfte- en ziekenhuiscijfers. Een week voorafgaand aan de versoepeling van de maatregelen wordt besloten of dat door kan gaan.





Vakantie

Het kabinet vraagt mensen hun zomervakantie zo mogelijk uit te stellen. Wie na de schoolvakantie, bijvoorbeeld in september, op vakantie kan in Nederland moet dat "vooral doen", zei premier Mark Rutte. Hij hoopt zo de drukte te spreiden.

Het is nog onduidelijk of Nederlanders komende zomer weer naar landen in Zuid-Europa of andere vakantielanden kunnen reizen. Sommige landen hebben al aangekondigd dan graag weer toeristen te ontvangen, maar veel is nog onduidelijk. "Het is echt complex. Je ziet dat in heel Europa landen worstelen met die vraag", zegt Rutte.

Hij hoopt volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven.