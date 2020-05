Hengelose sportschoolhouder blij met kabinetsbesluit, maar zijn leden blijven sporten in de tent

Sportscholen mogen onder voorbehoud vanaf 1 juli weer open voor publiek, maar de leden van Club Life in Hengelo blijven buitensporten. De sportschool heeft sinds deze week de beschikking over een grote tent waarin de leden kunnen sporten. "We blijven tot 1 september buiten", vertelt sportschoolhouder Lucien Hoek. "We hebben hier bewust voor gekozen."

Het kabinet nam gisteren het besluit om de sportscholen, kantines, casino's en sauna's niet tot 1 september dicht te houden, maar al per 1 juli weer open te stellen. Mits de ontwikkeling van het coronavirus dit toelaat. Hoek hield daar wel rekening mee. "Het zat eraan te komen, de overheid moest wel iets doen omdat de druk vanuit de branche steeds groter werd. Het is goed dat we per 1 juli weer open kunnen."



Airco

Hoek besloot de afgelopen periode om niet af te wachten, maar zelf in actie te komen. Sinds maandag kunnen zijn leden bij hem terecht in een grote tent annex overkapping naast het pand, waar hij zijn apparatuur heeft ondergebracht. Het kabinetsbesluit doet daar niets aan af. "Er zitten grote restricties aan het opengaan, zoals de airco's in het pand die waarschijnlijk uit moeten."

In de tent heeft Hoek geen last van airco's. "En we kunnen eenvoudig anderhalve meter afstand houden." Ook kunnen er meer mensen tegelijkertijd sporten.

Opzeggingen

De beslissing van het kabinet komt voor de sportschoolwereld als geroepen. "Veel collega's stond het water aan de lippen. Bij veel sportscholen zegden 30 tot 50 procent van de leden hun abonnement op", legt Hoek uit. "Dat is niet vol te houden als je vaste lasten gewoon doorlopen."