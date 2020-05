Man plundert in Deventer rekening slachtoffer van WhatsAppfraude

Wie is de man die met een peuk op zijn lippen bij een geldautomaat in Deventer de rekening plundert van een vrouw uit Noord-Holland? Voor een antwoord op die vraag hoopt de politie op hulp van Deventenaren, want de man steelt -al dan niet in opdracht- 10.000 euro van de rekening van het slachtoffer. Dat is gebeurd na oplichting via WhatsApp.

Op maandag 26 augustus 2019 kreeg een vrouw uit Obdam een appje van een onbekend nummer. Het appje was zogenaamd van haar dochter, die vertelde dat ze een nieuw nummer had en vroeg haar moeder enkele bedragen over te maken.

Slachtoffer dacht dat het klopte

De vrouw dacht dat het klopte en maakte het geld over. De bedragen werden dezelfde dag nog door de onbekende man, die duidelijk in beeld is, in meerdere etappes opgenomen bij een pinautomaat in Deventer.

Uit onderzoek blijkt dat de pinpas die hierbij gebruikt werd afkomstig was uit Arnhem.

Geldezel

Als een bekende via WhatsApp, of een ander sociaal platform, vraagt geld over te maken, check dan altijd of je ook echt met deze persoon contact hebt, ook al wordt er aangegeven snel te reageren. Er wordt bij WhatsApp fraude meestal gebruik gemaakt van een zogenaamde geldezel. Dat is iemand die zijn of haar rekening laat gebruiken door criminelen. Je rekening laten gebruiken voor fraude, of het geld opnemen van zo’n ter beschikking gestelde rekening is strafbaar.

Hoe voorkom je oplichting?

Bel de bekende op het nummer dat je hebt van die persoon

Lukt het niet om telefonisch contact te leggen, ga dan uit van oplichting totdat het tegendeel bewezen is

Maak nooit geld over voordat je met de bekende gesproken hebt

Wordt er gesproken over tijdsdruk, ga dan uit van oplichting totdat het tegendeel bewezen is

Wie kent deze pinner?

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Deventer een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link