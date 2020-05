Boeren maken zich zorgen over droogte: "We kunnen geen water maken, laten we het eerlijk verdelen"

"De zorgen zijn groot", zegt Carla Evers van boerenorganisatie LTO Noord. "Prachtig dat het mooi weer is, maar de boeren zijn er wel huiverig voor. Als er geen water komt, dan groeit er ook niets. Alles en iedereen heeft water nodig, dus laten we het eerlijk verdelen."

Evers heeft zelf een pluimveebedrijf en probeert ondanks de voorspellingen optimistisch te blijven. "Op dit moment groeit het allemaal nog een beetje. Maar het is afwachten, we kunnen er niet veel aan doen. We kunnen geen water maken. En dat betekent geen gras voor onze koeien, geen water voor de tarwe, geen aardappels en uien. Alles heeft water nodig."



Water vasthouden

Volgens klimaatonderzoekers is de klimaatverandering de oorzaak van de droogte. Omdat er meer zonnestraling is, verdampt het grondwater sneller. "We kunnen het weer niet beïnvloeden, maar we kunnen er wel voor proberen te zorgen dat we beter met deze weersomstandigheden om kunnen gaan", zegt Evers.

"Er zijn al heel veel boeren die al jarenlang bezig zijn om zoveel mogelijk water vast te kunnen houden. In totaal doen vijftienduizend boeren en tuinders mee aan een project om het water vast te houden. En dat is toch al een derde van alle boeren. Iedereen doet dat op zijn eigen manier."



Droogteactieplan

GroenLinks Overijssel pleit voor een droogte-actieplan in de provincie, zoals dat ook in Brabant gebeurt. "Ik vind het heel goed dat mensen hier bewust mee omgaan. Alleen maar mopperen en klagen helpt niet. We moeten doen wat we kunnen doen."

Bewuster met water omgaan, is voor boeren volgens Evers geen oplossing. "Ik zal toch mijn vee moeten voeren. En we hebben het water ook nodig om onze gewassen te telen. Ik vind wel dat we allemaal bewust met water moeten omgaan. We kunnen geen water maken, dus we moeten het eerlijk verdelen. Mensen hebben het nodig als eerste levensbehoefte, boeren voor de voedselproductie, de natuur heeft het nodig. Laten we het niet als een wegwerpartikel gaan gebruiken. Wees je bewust van de noodzakelijkheid van water."