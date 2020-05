VVD Zwolle wil auto's sneller uit binnenstad en meer ruimte voor terrassen

De VVD in Zwolle pleit voor minder auto's in de binnenstad van Zwolle om de horeca volop ruimte te bieden voor de opstelling van terrassen. Volgens fractievoorzitter Thom van Campen moet de gemeente alles in het werk stellen om de horeca meer ruimte te bieden, zodat ze hun terrassen vanaf maandag ruim, dus coronaproof, kunnen opstellen.

Met het plan wil de lokale partij de in zwaar weer verkerende horecaondernemers tegemoet komen. Het plan kan waarschijnlijk rekenen op brede steun, omdat er twee jaar geleden door GroenLinks, ChristenUnie en Swollwacht in het coalitieakkoord al afspraken zijn gemaakt over een autoluwe binnenstad. Met de steun van de VVD lijkt het erop dat die plannen nu versneld doorgevoerd kunnen worden.

"We zien dat horecaondernemers, door alle maatregelen, letterlijk meer ruimte nodig hebben om hun onderneming te kunnen draaien. Zwolle is een stad van pleinen. Wat ons betreft moet je op die pleinen alle ruimte benutten om terrassen in de anderhalvemetereconomie te kunnen draaien", zegt Van Campen.

Terrasuitbreiding

Ook de horecaondernemers die weinig of geen terras voor hun deur hebben, moeten gelegenheid krijgen om in de extra ruimte aan te sluiten. "Ondernemers in de steeg die die ruimte niet hebben kunnen gezamenlijk op het plein een kiosk plaatsen om van daaruit de drankjes te verkopen", aldus Van Campen.

De afgelopen twee weken zijn er door ondernemers allerlei aanvragen ingediend voor mogelijke terrasopstellingen en het krijgen van extra ruimte. Die worden op dit moment door de gemeente Zwolle beoordeeld en zoveel mogelijk voor 1 juni beantwoord. "Het is topdrukte in het ambtelijk apparaat. Ik kan niet garanderen dat het allemaal voor maandag lukt, maar achter de schermen wordt er keihard aan gewerkt. Ook het college komt deze week met een voorstel naar de raad over het versneld autoluw maken van de binnenstad", zegt de fractievoorzitter van de VVD.

Drank- en Horecawet

Ook is de VVD Zwolle in politiek Den Haag aan het lobbyen voor versoepeling van de huidige Drank- en Horecawet. Die wet is volgens de fractie verouderd en werkt in crisistijd belemmerend. Zoals de regel dat ondernemers het terras binnen dertig meter van hun pand moeten uitbaten. Dat betekent dat ondernemers zonder terras voor de deur klem zitten en niet elders een terras kunnen openen.

Een situatie die zich bijvoorbeeld voordoet bij eetcafé Het Weeshuys in Assendorp. Op de stoep voor het pand is geen ruimte om een terras op te stellen, maar op een parkeerplaats aan de overkant langs de gracht wel.

"Het gaat om een klein gedeelte van een parkeerplaats langs de gracht, die volgens de initiatiefnemer weinig gebruikt wordt. We zijn er al langer mee bezig", zegt Zoran Gavrilovic van Het Weeshuys. "Maar we krijgen geen toestemming, omdat het terras verder dan dertig meter van ons pand af ligt. Om precies te zijn 150 meter en dat mag niet onder de huidige Drank- en Horecawet."

Foodtruck

De ondernemer hoopt vurig dat daar op korte termijn verandering in komt. Hij wil met een foodtruck op de parkeerplaats gaan staan om op die manier een deel van zijn klandizie ook buiten te bedienen. Zo kan hij zijn inkomsten nog enigszins opschroeven om tijdens de crisis overeind te blijven. De plannen zijn recent opnieuw ingediend bij de gemeente.

"We hopen dat de gemeente nu versneld wil meewerken. Zodat we in ieder geval de komende maanden de coronacrisis financieel het hoofd kunnen bieden. Het terras is voor ons van levensbelang om boven water te blijven. Ons eetcafé is binnen te klein om genoeg gasten te ontvangen. Zonder terras kunnen we net zo goed gelijk de deur op slot doen", zegt Gavrilovic.

"Tijd voor een vergunningaanvraag is er niet, die ambtelijke molens draaien traag, dus we hopen dat de gemeente Zwolle het terras de komende tijd kan en wil gedogen."

Kamervragen

De VVD in de Tweede Kamer is inmiddels met de kwestie bekend. De partij zal ook andere beperkende regels in de huidige Drank- en Horecawet onder de loep nemen. "We hebben onze collega's in Den Haag gewezen op een aantal verouderde zaken in de wet en dat wordt nu richting het ministerie opgepakt", zegt Van Campen.

De aanpassing is nodig zodat gemeenten in deze bijzondere situatie, in overleg met ondernemers en omwonenden, ruimte krijgen om te experimenteren met nieuwe plannen en ideeën. Wellicht dat het onderwerp binnenkort in de Tweede Kamer aan de orde komt.

Van Campen: "We vinden het nodig dat gemeenten tijdens deze coronacrisis ruimte krijgen om, in overleg met alle betrokkenen, initiatieven te kunnen gedogen, zonder daarover gelijk door de toezichthouder, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit NVWA, over de vingers getikt te worden."