Provinciale fracties willen spoeddebat over kanaal Almelo - De Haandrik

De provinciale fracties van de PVV, de Partij voor de Toekomst en Groep Go willen een spoeddebat over kanaal Almelo - De Haandrik. Volgens de partijen zijn 'veel zaken onvolledig onderzocht, ontbreekt cruciale data en zijn de onderzochte panden niet representatief voor de totale situatie'.

Gistermiddag werd een rapport gepresenteerd waarin staat dat een deel van de schade aan de huizen rond het 'probleemkanaal' niet is veroorzaakt door werkzaamheden in en rond het kanaal.

Vanavond was er een informatiesessie en daaruit hebben de provinciale partijen geconcludeerd dat 'zekerheden in de rapportage niet worden gegeven en is er niet met zekerheid vast te stellen wanneer en door wie of wat de ontstane schade is ontstaan'. Ook geeft de rapportage volgens de partijen geen uitsluiting dat de schade door de gedane werkzaamheden zijn ontstaan.

Spoeddebat

De partijen denken dat meer onderzoek de gedupeerden nog langer in onzekerheid zal houden en volgens de onderzoekers zal meer onderzoek waarschijnlijk niet meer duidelijkheid verschaffen.



'De gedupeerden zitten al lang genoeg in onzekerheid en zijn niet geholpen met extra informatiesessies en behandelingen in commissies voordat er daadwerkelijk een debat in Provinciale Staten kan plaatsvinden', stellen de partijen. Ze willen daarom zo snel mogelijk een provinciaal debat, waarbij de insteek moet zijn om gedupeerden zekerheid te verschaffen over mogelijke schadeloosstelling. Ook moet onderzocht worden of en waar de ondergrond toekomstbestendig moet worden gemaakt om er weer veilig te kunnen wonen.