Heel veel rook en een beperkte hoeveelheid asbest vrijgekomen bij grote brand Hasselt

Het oude kantoorpand van Bodewes in Hasselt is door brand verwoest (Foto: Mark Bakker)

Bij de brand die woensdag aan het einde van de dag woedde in Hasselt bij scheepsbouwer Bodewes is een kleine hoeveelheid asbest vrijgekomen. Maar dit heeft geen gevaar opgeleverd voor mensen die in de buurt waren.

Het asbest is volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio IJsselland alleen gevonden op de plek waar de brand was en is niet met de rook meegegaan.

Zwarte rook

De brand veroorzaakte enorme zwarte rookwolken. De grote rookpluim was in de verre omtrek te zien. Omdat rook altijd schadelijke stoffen bevat en ook nog eens laag over Hasselt trok werden inwoners via een NL-Alert gewaarschuwd om ramen en deuren te sluiten.

Hangjongeren

Bij de brand raakte niemand gewond. Over de oorzaak is nog niets bekend. Buurtbewoners zeggen dat het vuur mogelijk is veroorzaakt door hangjongeren. Het oude pand waar veel hout in was verwerkt stond al jaren leeg. Geregeld zouden groepjes jongeren daar samenkomen en bier drinken. Vlak voor de band die tegen half vijf uitbrak zou een groepje jongeren daar zijn gezien. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Wegafsluiting

Het pand stond pal aan de provinciale weg N331 naar Zwartsluis en die weg gaat dwars door Hasselt. Omdat het vuur en de rook over de weg gingen werden de toegangen aan de rand van Hasselt afgesloten. Ook andere toegangswegen werden afgesloten om ramptoeristen tegen te houden. In de loop van de avond werd het sein brandmeester gegeven. Het oude kantoorpand is met grote grijpers afgebroken.