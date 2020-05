Overijssel beweegt op het balkon - Nationale Balkon Beweegdag

Vrijdag 29 mei is het Nationale Balkon Beweegdag, georganiseerd door het Nationaal Ouderenfonds samen met haar partners. Het doel is op deze dag zoveel mogelijk ouderen in beweging te brengen en hen een gezellige, positieve ochtend te laten beleven. Om 11.00 uur is het landelijke startmoment van de Nationale Balkon Beweegdag en natuurlijk doet RTV Oost live verslag!

Met de voetjes van het balkon

RTV Oost neemt een kijkje bij diverse initiatieven in Overijssel. Om 11.00 uur zijn we met Radio Oost én op Facebook live bij het startmoment. De aftrap vindt plaats bij zorgcentrum TMZ het Weggeler in Almelo waarbij Heracles Almelo-speler Jesper Drost aanwezig is. Ook andere Overijsselse plaatsen doen mee; Wierden, Deventer, Enschede en Zwolle. Gedurende de hele dag hoor je flitsen op radio, zijn we live op Facebook, lees je berichten op de RTV Oost website en is er een item over de Balkon Beweegdag in Blijf Thuis in Overijssel om 17.00 uur.





Bewegen in Corona-tijd

Balkon Bewegen is een initiatief ontstaan in corona-tijd waarbij vrijwilligers en professionals als docenten sport en bewegen 55+, fysiotherapeuten, buurtsportcoaches, OldStars en bewegingscoaches langs woon- en zorgcentra gaan om ouderen een gezellige en sportieve ochtend te laten beleven op hun balkon of in de tuin. Het balkon is het symbool om ouderen in het zonnetje te zetten en op deze manier wordt de veiligheid gewaarborgd van de ouderen.





Meer informatie over de Nationale Balkon Beweegdag vind je op: https://oldstars.nl/balkon-bewegen/