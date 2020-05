Gelderse gedeputeerde over concessie Keolis: "Is gegund, dus in feite onherroepelijk"

Gelders gedeputeerde over concessie Keolis: "Is gegund, dus in feite onherroepelijk" (Foto: RTV Oost)

Gelderse gedeputeerde Jan van der Meer liet gisteren weten dat het nog maar de vraag is of de concessie aan Keolis wordt ingetrokken, ook als er sprake is van fraude. Als Keolis de 'onregelmatigheden' zelf oplost en er politiek vertrouwen is dan kan de concessie in stand blijven. Het bedrijf krijgt een week om uitleg te geven over de affaire met de 'side letters'.

"De zaak is in feite onherroepelijk, de concessie is gegund", zo begon Van der Meer gisteravond in een spoeddebat in de Gelderse Staten in antwoord op vragen van de provinciale FvD. "We waren volop bezig met het implementatieplan en dat liep heel voorspoedig." Keolis zou 13 december moeten beginnen met het tienjarige contract dat een waarde heeft van 900 miljoen euro.

Afgelopen zaterdag bleek dat Keolis twee topmensen heeft geschorst vanwege 'onregelmatigheden'. Er zou sprake zijn van 'side letters' in contracten met de Chinese busleverancier BYD, waarmee te late levering niet zou worden bestraft. Juist tijdige levering van de elektrische bussen was reden om de concessie te gunnen aan Keolis. Aanbestedingsdeskundigen noemen dit fraude en reden om de concessie in te trekken.



Komende woensdag vindt er in Overijssel een spoeddebat plaats over de kwestie.

"Als uit het onderzoek blijkt dat er uitsluitingsgronden zijn, dat we redenen hebben om het contract te verbreken, dan is dat een optie", zo liet GroenLinks gedeputeerde Van der Meer weten tijdens het spoeddebat.

De gedeputeerde sloot met de 'optie' nadrukkelijk uit dat de fraude automatisch tot intrekking van de concessie leidt. "Het kan ook zomaar zijn, omdat Keolis zelf deze onregelmatigheden heeft ontdekt en een 'zelfreinigend traject' heeft afgehandeld, dat het vertrouwen weer terug is. Dan kan het gewoon in stand blijven. Dat zijn zaken die straks terug komen bij het juridisch advies."

Uit het debat blijkt dat Overijssels gedeputeerde Bert Boerman vorige week dinsdag mondeling op de hoogte is gesteld door Keolis over 'onregelmatigheden'. Boerman is het aanspreekpunt, omdat Overijssel 'penvoerder' is in het aanbestedingstraject. Boerman belde woensdagavond zijn collega's in Gelderland en Flevoland. Volgens Van der Meer is er vrijdag gesproken over de 'side letters' die er zijn met de leveranciers van de elektrische bussen.

Het spoeddebat bracht verder weinig feiten aan het licht. Afgelopen dinsdagavond is er een brief verstuurd aan Keolis waarin wordt gevraagd om schriftelijke opheldering. In die brief is een termijn van een week gesteld.