Stormloop op nieuw desinfectieapparaat van bedrijf uit Almelo

Het apparaat is een soort rolcontainer die je voor de deur van je bedrijf kan zetten. Werknemers of bezoekers moeten daar voor binnenkomst doorheen lopen. Voordat ze de cabine in komen wordt hun lichaamstemperatuur gemeten. Bij verhoging word je niet toegelaten. Mag je wel verder, dan hangt er binnenin een vernevelingssysteem dat je vernevelt, waardoor je voor 99 procent gedesinfecteerd bent.



Veel belangstelling komt uit de sectoren als de vleesverwerkende industrie en luchtvaart. "Maar ook voor speelparadijzen en voetbalclubs is de cabine interessant", zegt ondernemer Jeffrey Wesselink van het bedrijf.

Tien seconden

Daarnaast zit er een desinfectiemat in voor je schoeisel en moet je je handen desinfecteren. De verneveling is veilig en 'gezond' en voldoet aan de eisen zoals deze ook gebruikt worden in ziekenhuizen.

"Binnen tien seconden sta je weer buiten. Ideaal voor grote groepen mensen", zegt Wesselink. "Je beperkt het risico op corona doordat je zieke mensen buitenhoudt en daarnaast ben je voor 99% gedesinfecteerd", zegt Wesselink.

Eerste orders al binnen

Wesselink voorziet dat deze apparaten straks het straatbeeld zullen bepalen op plekken waar veel mensen naar binnengaan. En volgens de ondernemer zijn zij vooralsnog de enige partij die het alleenrecht op dit type machine hebben in Europa. "De eerste trein vanuit China met een lading apparaten is al onderweg", zegt hij.

Of iemand echt ziek is kun je niet helemaal uitsluiten. Het is geen coronatest. "Maar het is wel een manier om het risico te beperken", zegt Wesselink. Het apparaat is gecertificeerd.

Gezichtsherkenning

In Aziatische landen duiken dit soort units steeds meer op. Zij lopen daar voor op de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus, vooral omdat het virus daar een paar maanden eerder toesloeg.

"Maar de apparaten daar zijn meestal beperkter qua functionaliteit. Die meten bijvoorbeeld de temperatuur niet. Ons apparaat doet dat wel en kan zelfs gezichtsherkenning toepassen om bijvoorbeeld alleen werknemers toegang te verschaffen tot een bedrijf", besluit Wesselink.