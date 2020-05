Frion versoepelt coronamaatregelen: 'Het is voor veel mensen pijnlijk geweest'

"Het is echt puzzelen geweest en soms is het ook pijnlijk voor cliënten of verwanten." Want hoe ga je om met de coronamaatregelen als je zorg biedt aan verstandelijk beperkten? "Alles moet op maat", zegt Hugo Broekman, bestuurder van zorgorganisatie Frion. De organisatie levert zorg in Zwolle, Zwartsluis, Steenwijk en Hasselt. Nu de coronamaatregelen langzaam versoepeld worden, komt er weer meer ruimte voor contact tussen cliënten en verwanten.

In maart ging ineens het hele land op slot, om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te vertragen. "We hebben al heel snel besloten de dagbesteding anders in te richten", zegt Broekman. "We hadden al een eerdere ervaring met een uitbraak van het norovirus. We hebben nu onder meer de dagbesteding naar de mensen toegebracht."

Plan op maat

Voor iedere cliënt - Frion biedt zorg aan zo'n duizend mensen - moet een plan op maat worden gemaakt. "Je hebt zoveel verschillende mensen. Sommigen heel kwetsbaar, anderen blakend gezond. In overleg met cliënt, verwanten en hulpverleners hebben we een plan opgesteld."

Op elke locatie werd apart bekeken hoe te leven met de maatregelen. Broekman is blij met hoe iedereen - cliënten, verwanten en medewerkers - die handschoen heeft opgepakt. "Iedereen heeft fantastisch meegeholpen."

Impact

Maar moeilijk blijft het, ook omdat de speelruimte heel beperkt is. "Vanaf het begin zijn de maatregelen heel strak geweest, misschien ook wel iets te strak." Want dat ineens bezoek niet meer mogelijk is, heeft op sommige mensen grote impact. "Anderhalve meter is niet te doen voor de meeste mensen, die hebben het nodig om structuur en veiligheid te hebben."

"Het is voor verwanten ook pijnlijk geweest, dat je een aantal weken niet naar je kind kunt. Dat is ook heel pijnlijk voor de cliënten. Sommige verwanten hebben hun kind - in goed overleg - naar huis gehaald. Maar uiteindelijk gaat het erom te voorkomen dat iemand een besmettingsbron wordt." Broekman is dan ook blij dat er weinig besmettingen zijn geweest bij Frion.

Van het slot

Nu Nederland weer van het slot gaat, werkt ook Frion aan versoepeling van de maatregelen, binnen de regelgeving van het RIVM. "Waar het kan, is bezoek al weer mogelijk. Op 15 juni moeten alle bezoekregelingen klaar zijn. We hebben weer met iedereen besproken hoe we het gaan doen, afhankelijk van de situatie ter plekke. We zijn bezig met Covid-proof dagbesteding te organiseren. Vanaf 2 juni gaat dat weer stapsgewijs open, beginnend bij de cliënten die buiten Frion wonen. Maar het risico moet zo beperkt mogelijk worden gehouden."