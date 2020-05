Babbelbus maakt contact met familie weer beetje makkelijker voor verpleeghuisbewoners in Zwolle

Bij zorgcentrum het Zonnehuis in Zwolle is vandaag de babbelbus in gebruik genomen. In deze verbouwde stadsbus kunnen bewoners veilig hun familie ontmoeten. De bus is ingericht als een gezellige huiskamer. Een wandje van plexiglas scheidt de bewoner van de bezoeker.

De kletskeet en het praathuisje waren er al, en nu heeft Zwolle de primeur met de babbelbus. Het idee is hetzelfde: bewoners en bezoekers kunnen op een veilige manier elkaar ontmoeten zonder dat het bezoek het verpleeghuis in komt.

Huiskamer

De eerste gebruiker van de bus is Bertine van Stal-Bonthuis, die moeder Roelie Bonthuis bezoekt. Bertine stapt in aan de kant van de chauffeur, moeder Roelie kan met de rolstoel achterin naar binnen. Eenmaal binnen is het geen bus meer, maar een huiskamer, compleet met bloemen op tafel en koffie met wat lekkers.

"Dit is super dat het zo kan," zegt Bertine, "We gaan steeds weer een stapje verder, steeds meer contact. We konden eerst alleen videobellen, toen op raamvisite, en nu dit, heerlijk! En het is ook echt gezellig, en best ruim. Je kunt hier ook de kinderen meenemen."

Aanwinst voor de zorg

Groot voordeel van de bus is dat hij nog gewoon kan rijden. Zo kan de bus bij meerdere locaties worden gebruikt. Bestuurder Marco van Alderwegen van de Zonnehuisgroep is erg blij met de aanwinst: "Het is fantastisch dat dit met hulp van sponsors mogelijk gemaakt is. Ik hoop dat hij veel gebruikt gaat worden."

Inmiddels gaan de deuren van de zorginstellingen weer op een klein kiertje voor bezoek. Ook in het Zonnehuis mogen bewoners vanaf vandaag één vaste bezoeker ontvangen. In de babbelbus kunnen ook andere familieleden of de kleinkinderen veilig achter plexiglas op bezoek.

Plekken over

In de verpleeghuizen zijn weer appartementen beschikbaar voor nieuwe bewoners. Op dit moment zitten veel dementerende ouderen thuis, ook als het eigenlijk niet goed gaat, signaleert Van Alderwegen: "Er is veel leed achter de voordeur, zeker nu er geen dagopvang is voor dementerende ouderen."

Maar de mantelzorgers stellen een verhuizing uit: "Je hoort dan dat mensen bang zijn voor corona, of bang zijn geen contact meer met hun partner of familie te mogen hebben", ziet Van Alderwegen, "maar de huizen zijn echt veilig, en er komen ook steeds meer bezoekmogelijkheden."

Dienstregeling

De babbelbus staat voorlopig bij het Zonnehuis, maar er komt een 'dienstregeling' voor andere Zwolse huizen waar de bus een meerwaarde heeft. De bus is mogelijk gemaakt met medewerking van onder meer Delta Wonen en Jansen Vastgoed. De bus mag tot 31 december 2020 gebruikt worden als babbelbus in Zwolle.