Alle verpleeghuizen Saxenburgh Hardenberg 'open' voor bezoek

Alle verpleegafdelingen van zorginstelling Saxenburgh in Hardenberg mogen weer bezoek ontvangen. Dat betekent in de praktijk dat de ouderen die al weken zonder familiecontact in quarantaine zitten, één vaste bezoeker per week over de vloer krijgen. Weliswaar met beperkingen, maar wel weer bezoek, en dat is fijn.

De blijdschap is dan ook groot bij personeel van verpleeghuis Marsch Kruserbrink en de families van de bewoners. Zorglocatie De Overlaat (onderdeel van Marsch Kruserbrink) in Hardenberg was een van de 25 zorglocaties in Nederland die meededen aan de landelijke proef om de bezoekregeling bij verpleeghuizen te versoepelen.

'Spannend'

"Het was natuurlijk spannend van tevoren", zegt Jorinde van Faassen van Saxenburgh. "Het is een afweging die je maakt tussen het welbevinden van de bewoners aan de ene kant en de veiligheid aan de andere kant. Maar de proef is heel goed gegaan en dus kunnen we nu door naar de volgende fase. Iedereen hield zich aan de afspraken, het ging goed, veilig en vooral de blijdschap die je ziet bij familie en bewoners is geweldig. Daar doen wij het voor."



Die volgende fase houdt in dat op alle locaties van Saxenburgh bezoekers worden toegestaan. Al blijven er beperkingen gelden. Nog steeds is het één vaste bezoeker die één keer per week op bezoek mag komen bij een bewoner. Van Faassen: "Daar moeten we ons eerst aan houden, zodat we hier goed doorheen komen met elkaar, later kunnen we dan verder kijken. We moeten er niet aan denken dat het coronavirus binnendringt op een van onze verpleegafdelingen".

Familie, tranen en blijdschap

De familie die de afgelopen twee weken hun vader, moeder of broer mocht bezoeken is blij dat de bezoekregeling versoepeld blijft. Het gescheiden zijn van je geliefden is onmenselijk zeggen ze. "De eerste keer dat we elkaar weer zagen was heel verrassend. Hij herkende me direct, dat was zo mooi. En het personeel hield mij goed op de hoogte, maar als je man je dan een kushand geeft is dat wel heel bijzonder.", zegt Maria Valk, wiens man dementerend is.

Bij meerdere verpleeginstellingen wordt deze week de bezoekregeling versoepeld, allemaal omdat de landelijke proef uitwijst dat het kan. En daar zijn ze bij Saxenburgh trots op. Van Faassen: "Met z'n allen werken we er hard voor en hebben we het ook waar kunnen maken."