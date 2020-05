Opnieuw autobranden in Haaksbergen; politie zoekt getuigen en beeldmateriaal

Twee auto's gaan in de nacht van dinsdag 19 mei op woensdag 20 mei in vlammen op in Haaksbergen. De branden zijn aangestoken en de politie is op zoek naar getuigen. Mogelijk zijn er particulieren met bewakingscamera's in de omgeving van de Wagnerstraat en de Karel Doormanstraat waarop beelden staan van met verdachte situaties die nacht.

De eerste autobrand is rond 02.20 uur aan de Wagnerstraat. De eigenaar van de auto schrikt wakker van een harde knal en ziet dat de blauwe Mini Cooper die op straat staat geparkeerd in vuur en vlam staat. De brandweer wordt gealarmeerd, maar die kan de auto niet meer redden.

Na kwartier tweede autobrand

Ongeveer een kwartier later, rond 02.35 uur volgt een melding aan de Karel Doormanstraat. Buren wekken de eigenaar van een witte Ford Ka dat de auto, die ook hier op straat geparkeerd staat, brand als een fakkel.

De brandweer blust ook deze brand, maar net als de Mini aan de Wagnerstraat, is deze Ford total loss door de brand.

Groep jongeren

De politie zoekt mensen die rond 02.20 uur aan de Wagnerstraat en rond 02.35 uur aan de Karel Doormanstraat iets verdachts hebben gezien of gehoord. Aan de Wagnerstraat was het in de nacht van dinsdag een groep jongeren aanwezig. Mogelijk weten zij meer over de autobrand, de jongeren kunnen belangrijke getuigen zijn en de politie roept ze daarom met klem op contact te leggen.

In september 2019 woedden er in een nacht vijf autobranden in Haaksbergen. Ook toen was sprake van brandstichting. Of de twee autobranden van vorige week hier verband mee houden? De politie zegt daarover dat daar niet van wordt uitgegaan, maar dat dat ook niet wordt uitgesloten.

Er was toen wèl sprake van een andere manier van brandstichten. Er werden toen brandende containers tegen geparkeerde auto's gezet.

Tips?

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Haaksbergen een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link