Overijsselse loonwerkbedrijven doelwit van inbraak: tienduizenden euro's schade

Bij verschillende agrarische loonwerkbedrijven in Overijssel is afgelopen nacht ingebroken. De inbrekers sloegen toe in Schalkhaar en Lemelerveld, waar ze onder meer gps-apparaten meenamen. De schade loopt in de tienduizenden euro's.

Een van de bedrijven is Roelofs in Lemelerveld. "Ze zijn de loods binnengekomen door ruiten in te slaan", zegt Robbert Alferink, planner bij het bedrijf. "Vervolgens hebben ze verschillende trekkers geforceerd."





Flinke schadepost

Volgens Alferink zijn de inbrekers er met vier gps-apparaten en een bedieningskast voor een balenpers vandoor gegaan. Al met al loopt de schade flink op. "De ramen zijn kapot, er mist van alles en verschillende trekkers kunnen we nu niet gebruiken. De schade loopt in de tienduizenden euro's."





De politie doet op dit moment sporenonderzoek en ook de buurt helpt mee om de daders te pakken. "Mensen hebben wel verdachte auto's gezien, maar daar blijft het bij", zegt Alferink. Hij heeft er een hard hoofd in dat de dieven snel worden gepakt. "Ze zijn waarschijnlijk al lang in het buitenland. We moeten hopen dat ze een keer op heterdaad betrapt worden."





Even verderop, in Schalkhaar, zijn afgelopen nacht ook gps-apparaten meegenomen; drie stuks in totaal. Precies een jaar geleden was dat loonbedrijf ook doelwit van een inbraak.

Volgens de politie is er afgelopen nacht niet bij andere loonwerkbedrijven in Overijssel ingebroken. Het is niet bekend of er een verband is tussen de inbraken in Schalkhaar en Lemelerveld.