Raalte voor het eerst in 24 jaar zonder Ribs & Blues: 'Een bijzonder gevoel'

Normaal gesproken zouden er rond deze tijd twee enorme festivaltenten op de Domineeskamp in Raalte staan, zouden er duizenden mensen aanstalten maken om richting Raalte te trekken en zouden de spareribs al in de marinade liggen.

Dit jaar niet. Ribs & Blues kan voor het eerst in haar bestaan niet doorgaan, dat heeft natuurlijk alles te maken met de uitbraak van het coronavirus.



'Jammer, maar ook niet meer dan dat'

Op de plek waar normaal gesproken het festivalterrein wordt opgetrokken, spreken we Ribs & Blues-voorzitter Ton Groot Beumer.

"We zouden op dit moment eigenlijk met heel andere dingen bezig zijn dan waar we nu mee bezig zijn. Dat is jammer, maar ook niet meer dan dat."

Ton Groot Beumer (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

Een maand of drie geleden was een scenario zoals nu nog compleet ondenkbaar. "We hadden eigenlijk het hele programma al rond. We stonden op het punt om alle leveranciers te benaderen en orders en opdrachten te bevestigen."

"Op 15 maart kwam het bericht dat het niet door mocht gaan. Dat was wel op tijd voor ons. We hebben zo de kosten wel in de hand kunnen houden."

Danny Vera en Drive-by Truckers

De organisatie van het festival heeft haar vizier nu gericht op de editie van 2021. "Veel artiesten die we dit jaar gecontracteerd hadden, die hebben we door kunnen schuiven naar 2021. Danny Vera heeft bijvoorbeeld toegezegd dat we volgend jaar op zijn komst kunnen rekenen en Drive-by Truckers komt volgend jaar."

"Het programma zoals we dat hadden voor dit jaar, gaan we kopiëren naar 2021."

Ribs&Blues in 2019 (Foto: Arnold Roolvink)

Voor het eerst in 24 jaar met Pinksteren vrij

Groot Beumer is sinds het ontstaan van het festival bij Ribs & Blues betrokken. Voor hem zelf wordt het dus de eerste vrije Pinksteren sinds 24 jaar. Wat gaat hij zelf eigenlijk doen? "Dat is een goeie", lacht hij.

"Dat hangt grotendeels van mijn lieve vrouw Janny af. Maar we zullen gedurende het weekend heel vaak tegen elkaar zeggen, terwijl we op het horloge kijken, 'anders hadden we nu dit gedaan'. Dat zal ongetwijfeld komend weekend vaak gezegd worden."

'Gewoon het beste van maken'

Of het voor Groot Beumer het zwarte gat van 2020 wordt? "Ja, misschien wel. Maar we gaan er gewoon het beste van maken, zoals iedereen dat doet."

Om toch nog een beetje te kunnen genieten van het festivalsfeertje dat Ribs & Blues biedt, zendt TV Oost maandag een tv-special met hoogtepunten van de afgelopen edities Ribs & Blues uit. Het programma wordt voor het eerst om 17.10 uur uitgezonden en daarna ieder uur herhaald.