Recreatieparken nemen beveiligers in arm om bezoekersdrukte te voorkomen

Drie Twentse recreatieparken, Het Hulsbeek (Oldenzaal), Het Rutbeek (Enschede) en Het Lageveld (Wierden), bereiden zich voor op een zomers pinksterweekend. Er worden voor het eerst beveiligers ingezet om de bezoekersstromen in goede banen te leiden. En om goed afstand te kunnen houden, is het maximum aantal bezoekers gehalveerd.

Het Hulsbeek dat op Koningsdag moest worden ontruimd en op Hemelvaartsdag zelfs helemaal was afgesloten: dat soort situaties moet verleden tijd zijn met een nieuw pakket aan maatregelen. Belangrijkste punten: de helft van het aantal parkeerplaatsen is maar beschikbaar en het maximum aantal bezoekers ligt een keer zo laag als buiten coronatijd. Zo worden op Het Hulsbeek maximaal zesduizend mensen toegelaten, waar normaal zo'n twaalfduizend tot vijftienduizend man de norm is.

Beveiligers

Ook worden dit weekend voor het eerst beveiligers ingezet op de drie recreatieparken. Op Het Hulsbeek en Het Rutbeek lopen zaterdag vier beveiligers rond, op zondag en maandag houden er zes toezicht. "We laten de beveiligers op het terrein rondlopen. Komen er toch veel grote groepen bij elkaar, dan kunnen ze die aanspreken", vertelt Rob Beverdam, parkbeheerder van Het Hulsbeek.

Ook bij Het Lageveld worden beveiligers ingezet, al zijn dat er minder vanwege de kleinere omvang van het Wierdense recreatiepark.

De drie Twentse parken roepen mensen op om dit weekend eerst de website van Het Hulsbeek, Het Rutbeek of Het Lageveld te bekijken. "Daarop vermelden we constant hoe druk het is. En mocht het echt te druk worden, dan waarschuwen we ook met matrixborden langs de weg om niet meer te komen."

We hebben zulke grote terreinen en ligweides. Houd voldoende afstand Parkmanager Rob Beverdam

Proef voor de zomer

Dit pinksterweekend, met temperaturen rond de 23 graden, dient als proef voor de rest van de zomer. "We gaan overal een beetje dezelfde strategie hanteren", zegt Beverdam. "Aan de hand daarvan kijken we na dit weekend hoe het is gegaan en hoe we het de rest van de zomer gaan doen. Daarmee hopen we dat mensen toch wel het hele jaar door naar de parken kunnen komen."

De oproep van de parkmananger: ga niet te dicht bij elkaar liggen. "We hebben zulke grote terreinen en ligweides. Houd voldoende afstand."

Bezoekers tellen

De recreatieparken kunnen het aantal bezoekers tellen, doordat geregistreerd wordt wie een parkeerterrein oprijdt. "Daar laten we een formule op los, zodat we ook mensen meerekenen die op de fiets of wandelend komen", vertelt Beverdam.

Matrixborden en sociale media

Zwolle plaatst dit weekend matrixborden langs de invalswegen naar de Wijthmenerplas, Agnietenplas en Milligerplas. "Mocht het te druk worden, dan roepen we via die borden en via sociale media op om niet te komen", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Verdere maatregelen, zoals extra toezichthouders of afgesloten terrein, worden er niet genomen. "Daartoe zien we op dit moment geen aanleiding."