Baptisten predikant Kooistra: "preken is tien procent inspiratie, negentig procent transpiratie"

Bennie Kooistra is predikant in de baptistengemeente van Hengelo. De gemeente is in september 2016 ontstaan uit een fusie van twee gemeentes: de baptistengemeenten Hengelo Centrum en Hengelo ’t Venster. Kooistra heeft het fusieproces niet meegemaakt. "Ik kan fris en fruitig naar de mensen luisteren."

De gemeente heeft oude papieren. Al in 1919 kwamen er baptisten bijeen in Hengelo. Ze bouwden zelf een kerkje aan de Jacob Catsstraat 36. In de jaren vijftig en zestig was de kerkgemeenschap zo gegroeid dat men niet meer in het gebouw paste.

Van splitsing naar fusie

Met de uitbreiding van de stad Hengelo besloten de baptisten om een dochtergemeente te starten aan de Oldenzaalsestraat 260. Dat werd de Baptistengemeente Hengelo ’t Venster. Vanwege die benaming kreeg de moedergemeente de naam Baptistengemeente Hengelo Centrum. De inmiddels gefuseerde gemeente komt nu samen in OntmoetingsCentrum 't Venster aan de Oldenzaalsestraat. Het gebouw werd vier jaar geleden aan de eisen van de tijd aangepast.

Een en een is drie

De fusie bracht de gebruikelijke opstartproblemen met zich mee. "Maar nu is er sprake van een nieuw elan", zegt Kooistra. "Een en een is drie, er is nieuwe synergie. Er komen zelfs van buitenaf nieuwe leden bij."

175-jarig bestaan

De Nederlandse baptisten vieren deze maand het 175-jarig bestaan. Van het geplande grote feest in Gasselternijeveen, de bakermat van het Nederlandse baptisme, kan geen sprake zijn vanwege de coronamaatregelen. Ook de zondagse vieringen zijn om die reden alleen online te volgen. Voor Kooistra was het wennen om geen mensen te zien. "Een preek is sowieso hard werken", zegt hij. "Het is voor negentig procent transpiratie en voor tien procent inspiratie."

Pinksteren

Voor Pinksteren hoefde Kooistra geen preek voor te bereiden. Hij preekte op Wezenzondag, in het kerkelijk jaar de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. "Veel mensen voelen zich eenzaam in deze coronatijd, maar Jezus beloofde zijn volgelingen dat ze niet als wezen zouden achterblijven."

Zondag 31 mei een interview met Bennie Kooistra in Hoogtij.