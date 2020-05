Expeditie Oost: Sixpack voor een sixpack in de sportschool van Boudewijn

De sportscholen gaan over een maand weer open, maar de overtollige coronakilo's moeten er nu toch echt maar eens afgetraind worden. Daar heeft Boudewijn Koops uit Zwolle wat op bedacht. Hij transformeerde zijn complete theaterzaal in een professionele gym. De entree is laagdrempelig: Een sixpack voor een sixpack.

Boudewijn kwam op het idee omdat hij als theatermaker door de coronacrisis zonder werk kwam te zitten. Hij besloot niet om op z'n gat te gaan zitten, maar om de handen uit de mouwen te steken en zijn theaterzaal om te toveren tot sportschool. "Ik wilde vooral graag m'n vrienden blijven zien en dat kon gelukkig, want ze komen 1 voor 1 netjes op anderhalve meter sporten. Geld hoef ik er natuurlijk niet voor te hebben, maar een paar koude rakkers zijn nooit verkeerd natuurlijk!

Voor Boudewijn zijn het, net zoals voor alle andere werknemers in de culturele sector, lastige maanden. Hij ziet dat de fitnessector een mooi resultaat heeft geboekt door te lobbyen, waardoor de sportscholen een stuk eerder opengaan dan 1 september. Hij hoopt dat de theatersector hetzelfde doet: "Als theatermakers zijn we creatief genoeg, dus er zijn een hoop initiatieven waardoor we toch weer voor behoorlijk wat mensen theater kunnen gaan maken.

Tot het zover is houdt Boudewijn het prima uit in zijn sportschool. Ook na 1 juli zal deze namelijk nog blijven bestaan. "Het bevalt me prima eigenlijk en het is een leuke manier om m'n vrienden te blijven zien, dus de sportschool blijft nog wel even open!"