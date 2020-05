Groots eerbetoon NS-collega's bij uitvaart Hardenbergse machinist

Vlak nadat het ongeluk in het nieuws kwam, kreeg collega-machinist Nico Wientjes verschillende appberichten en telefoontjes, schrijft RTV Drenthe. Of hij het nieuws had gezien en om te checken dat hij niet in de trein zat. Hij zat er inderdaad niet in. "Maar wie van ons was het wel?", kwam als eerste in Wientjes hoofd op.

Hechte club

De machinisten en conducteurs vormen volgens Wientjes een hechte club en dus kwam de klap van het overlijden van een collega extra hard aan. "Gerrit Jan was een betrouwbare collega. Altijd leuk aanwezig, een warm figuur binnen de club", zo blikt Wientjes terug op het leven van zijn mede-machinist. Het nieuws van het ongeluk sloeg bij de machinisten en conducteurs daarom in als een bom.

"Ongeloof, dat had ik vooral. Gelijk na het nieuws werd ik gebeld door een andere collega, om te kijken of ik het misschien was. Vrij snel daarna begreep ik dat het om Gerrit Jan ging. Dat het ongeluk ook hemzelf had kunnen gebeuren, beseft Wientjes goed. "Hij was gewoon op de verkeerde plek op het verkeerde moment. Ik rijd zelf ook op die baan, het had ons allemaal kunnen overkomen."

Erehaag

Bij het uitvaartcentrum in Rheeze vormden Wientjes en 99 andere NS-collega's een erehaag voor Schuldink, met vijftig man aan beide kanten van de weg. Allemaal op anderhalve meter afstand en met toestemming van de voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland, vertelt NS-woordvoerder Leonie Bosselaar. Volgens haar wilden nog meer NS-medewerkers naar de uitvaart komen, maar was dat niet mogelijk. "Daarom is er op het station in Zwolle ook een herdenking geweest en hebben collega's op andere stations er ook bij stilgestaan", zegt Bosselaar.

Op alle gebouwen van de NS en van ProRail hangt de vlag vandaag halfstok. Ook langs het spoor bij Hooghalen werd de overleden machinist herdacht. Spoorwerkers die bezig waren met het treinspoor hielden een minuut stilte bij de spoorwegovergang waar het ongeluk plaatsvond. De hele dag rijden treinen op dezelfde plek stapvoets, ter nagedachtenis aan Schuldink.

Waardig afscheid

"Heel indrukwekkend", noemt machinist Wientjes het eerbetoon van vanmiddag aan zijn overleden collega. Naar eigen zeggen vangt de NS hem en anderen die hun ei kwijt willen goed op. De machinist kon niet bij de plechtigheid aanwezig zijn. Op verzoek van de nabestaanden werd die in kleine kring gehouden. De machinist is toch blij dat hij ondanks het coronavirus wel bij het eerbetoon was. "Het was een waardig afscheid."