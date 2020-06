Cultuur snuiven kan weer in musea; minister opende deuren in Zwolle

"Het was eenzaam hier en je voelt als je twee-en-een-halve maand dicht bent, dat zo'n museum eigenlijk een soort van sarcofaag wordt," vertelt museumdirecteur Ralph Keuning zichtbaar dolblij. "Die schilderijen hebben de mensen nodig en andersom gelukkig ook."

Als symbolische opening van alle musea opende minister Van Engelshoven samen met Keuning de deuren van De Fundatie. Van Engelshoven: "Welkom allemaal, het kan weer."

Toen stonden er al 25 mensen te trappelen om het museum binnen te gaan. "Eindelijk, eindelijk," zegt een man in een rolstoel die helemaal uit Vlaanderen is gekomen om De Fundatie te bezoeken. Een andere bezoekster vindt het ook best een beetje spannend: "Er stond meteen al een lange rij, maar het is erg leuk."

Looproutes en meer...

Het museum heeft de afgelopen periode de nodige maatregelen getroffen om weer publiek te kunnen ontvangen. Zo zijn er door het hele museum heen looproutes gemaakt en liggen er in de verschillende zalen stickers op de grond geplakt met het aantal bezoekers dat er aanwezig mag zijn.

Daarnaast moet er voor een bezoek gereserveerd worden en mogen er per kwartier maar 25 mensen naar binnen. In het hele museum mogen op dit moment zo'n 250 mensen aanwezig zijn.

'Mooi, maar niet voldoende'

"We zijn heel blij dat we zo weer open kunnen en denken dat we door de genomen maatregelen ook een sfeer van rust kunnen neerzetten", vervolgt directeur Keuning. "We ontvangen nu misschien de helft van het normale aantal bezoekers en dat kan niet zo blijven, dat redden veel musea niet en ook wij willen niet alle reserves daar aan opmaken. We hopen straks ook weer geld te hebben voor mooie tentoonstellingen."

Hoewel de bezoekers nu alle rust en ruimte hebben om de kunst goed te bekijken, zijn rondleidingen ook niet mogelijk. Daarnaast zijn ook openingen, waar normaal toch zo'n paar honderd man op af komt, op dit moment uitgesloten.