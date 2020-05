Deventenaren uit huis gevlucht na bedreiging door woonwagenbewoners

Dat laat een woordvoerder van de gemeente weten. Vanochtend waren de woonwagenbewoners op het gemeentehuis, om te praten over de situatie die ontstaan is na het bijtincident en de daaropvolgende vechtpartij.



Gesprek op gemeentehuis

De gemeente laat niets los over de inhoud van het gesprek, of over de samenstelling van het huishouden dat op een veilige plek is ondergebracht. Ook op de vraag of het gesprek op het gemeentehuis positief is verlopen, wil de gemeente niet ingaan. "We willen gewoon dat de rust weer terugkeert in de buurt."



Burgemeester König heeft inmiddels beveiligingscamera’s laten plaatsen op de kruising van de Corrie Tendeloostraat met de Charlotte Ruysstraat, de plek van de ruzie.



Angst

Volgens König zijn de slachtoffers 'zo bang, dat zij het niet aandurven om strafrechtelijk aangifte te doen'. Ook zouden getuigen zich niet durven melden bij de politie, omdat ze bang zijn voor represailles.

De camera's blijven in eerste instantie twee weken staan.

De gemeente liet na het bijtincident camera's plaatsen (Foto: PNN)