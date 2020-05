Deventer VVV-directeur Te Riele verklaart bij afscheid 'vijand' Zwolle de liefde

'De onderkoning van Deventer' gaat met pensioen. VVV-directeur Hein te Riele is na het komende pinksterweekeinde ambteloos burger. Te Riele maakte van Deventer een evenementenstad met landelijke allure. Zijn boodschap aan de stad: denk groter en breder. Het is nu te klein, te beperkt, te mager. En maak werk van de culturele as Deventer-Zwolle, een gebied met landelijk grote potentie.

Een rasechte Deventenaar die Zwolle de liefde verklaart, het kan verkeren. 'Olle' wordt in de Deventer volkswijken gehaat. Als trainer John Stegeman vorig jaar Go Ahead Eagles verruilt voor PEC Zwolle, wordt hij 'dood verklaard'.

Maar Hein te Riele, op een haar na pensionado, kent geen twijfel. "De Stedendriehoek Deventer-Zutphen-Apeldoorn is een gedrocht. Stop daarmee. Ik geloof heel erg in de hanzesteden en de as Deventer-Zwolle. Daar is nog veel meer uit te halen."

Ruzie met wethouders

Het is Te Riele ten voeten uit. Praten met het hart op de tong, geen boodschap aan heilige huisjes. Decennialang schopte hij op die manier stennis in Deventer. Maakte hij ruzie met wethouders, raadsleden en ambtenaren. Met maar één doel: de stad Deventer opstuwen in de vaart der volkeren. Een missie waarin hij, ondersteund door zijn partner Anjo de Bont, glansrijk is geslaagd.

Want wie in Nederland kent de Deventer Boekenmarkt niet? Of het Dickens Festijn? En dan nog het straatfestival Deventer Op Stelten natuurlijk. Drie prijswinnende evenementen die jaarlijks honderdduizenden mensen naar de historische binnenstad van Deventer trekken. Een stad die vandaag de dag mede daardoor schittert in positieve beeldvorming, waar Deventer dertig jaar geleden voor velen vooral die grauwe industriestad met veel criminaliteit was.

Vertrek in coronatijd

Voor Te Riele is het hoofdstuk als cultureel-economische aanjager nu voltooid verleden tijd. Hoezeer zijn handen ook nog mogen jeuken. Het vertrek in coronatijd, waarin afgelastingen schering en inslag zijn, is pijnlijk. Deventer op Stelten en de Boekenmarkt gaan deze zomer niet door, voor het Dickens Festijn in december dreigt hetzelfde. De culturele stilte is oorverdovend.

"Natuurlijk doet dat zeer", zegt Te Riele. "En dat terwijl ik al afscheid aan het nemen was. Het is een rouwproces. Ik kwam erachter dat ik hier heel vervelend, lastig, haatdragend en moeilijk over kan gaan doen. Maar ik dacht nee, ik neem afscheid van iets dat me heel dierbaar is, dat me lief is en waar ik trots op ben. Dat is een veel betere manier van afscheid nemen. En dat maakt het ook makkelijker in deze coronatijd."

'Meer power en pit graag'

Wat de vertrekkende VVV-directeur gaat doen na zijn pensionering? Niet op zijn handen zitten in ieder geval. Wellicht dat er ergens een nieuwe leuke klus voor hem gloort, buiten Deventer. Misschien samen met zijn partner Anjo de Bont, met wie hij jarenlang het managementteam bij de Deventer VVV vormde. Maar voor het zover is wil hij nog wel een karakteristieke, scherpe boodschap aan het stadsbestuur kwijt.

"Er zit nu een hoge ambtenaar bij de gemeente Deventer, die noemde het Dickens Festijn laatst een braderie. Dat is denken op bedenkelijk postzegelformaat. Deventer moet uitkijken niet te verzanden in kleine dingen. Het is allemaal te beperkt, te mager. Wat ik nu bijvoorbeeld mis is een landelijk spotje voor vakantie in eigen land, dat mensen naar Deventer en omgeving trekt. En waar was de wethouder van economische zaken laatst, toen de Deventer ICT-reus Topicus groot nieuws had? Niet dat de vlag uit moet, maar ik heb niks gehoord. Een beetje meer power en pit is gewenst."

'Blijf met je poten van die vrouw af!'

Een groot afscheidsfeest zit er voor Te Riele niet in tijdens deze coronaperiode. Een feestelijke borrel half mei werd geschrapt, nadat een eerder afscheidsfeest van Te Riele in november ook al niet doorging. Toen besloot de VVV-directeur langer aan te blijven, nadat zijn opvolger Erik-Jan Post binnen een maand vertrok. Inmiddels is Erik Westerbrink als nieuwe man aangesteld. Hij doet het evenementenmanagement vanaf nu samen met Anjo de Bont. Of er na de coronacrisis alsnog een afscheidsborrel komt? "Ja, op het kerkhof. Maar dat duurt hopelijk nog even."

En dan, tot slot, nog één ander pijnpuntje van Hein te Riele, de afzwaaiende Deventer onderkoning. Gewoon, omdat het passend is. En hoort bij de opstandige, vrijgevochten en recalcitrante Te Riele. Hij is boos over een geplande fietsenstalling op de kademuur aan de IJssel bij het nieuwe filmtheater Mimik. "Hoe verzin je het? Het Deventer stadsfront is de mooiste vrouw op stedenbouwkundig gebied in Nederland. Blijf met je poten van die mooie vrouw af!"