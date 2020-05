Speciale taskforce moet de Overijsselse cultuursector door de coronacrisis slepen

De taskforce is het antwoord op de brandbrief die de culturele sector eind april aan gedeputeerde Roy de Witte stuurde. Zestig directeuren, voorzitters en coördinatoren van allerlei Overijsselse culturele instellingen ondertekenden de brief. Waarin om financiële hulp werd gevraagd. Het water staat de sector aan de lippen.

De Witte is de voorzitter van de werkgroep, die verder uit tien personen uit de cultuursector bestaat. Samen met de provincie denken de leden van de taskforce mee over wat er op korte en lange termijn nodig is om de culturele sector weerbaar te maken.

Steunpakket

Gedeputeerde Roy de Witte: "We nemen allemaal verantwoordelijkheid waar dat kan, zowel in financiële hulp als in creatief ondernemerschap. De minister beloofde financiële noodhulp en als provincie werken we met onze partners aan de aanvulling van dit steunpakket. Daarnaast bieden we met ons voorgenomen nieuwe cultuurbeleid ook weer perspectief voor herstel op langere termijn."

De Taskforce Cultuur gaat op 2 juni van start.