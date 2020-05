Gemeenteraad Raalte voor het eerst fysiek bijeen sinds uitbraak coronavirus

Normaal gesproken zitten de 25 raadsleden aan een grote ovale tafel. Doordat er nu anderhalve meter afstand van elkaar gehouden moet worden, was daar slechts plek voor acht.

Andere raadsleden zaten verdeeld over de publieke tribune en aan de tafel waar journalisten meestal zitten.

Gemeenteraad Raalte voor het eerst fysiek bijeen sinds uitbraak corona (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

'Goede gelegenheid om te oefenen'

"Het was een experiment", vertelt burgemeester Dadema na afloop van de vergadering die amper een kwartier in beslag nam. "De gemeenteraad wil toch weer proberen om fysiek te vergaderen, omdat ze toch wel wat miste in het digitale."

"Vandaag hadden we alleen maar hamerstukken. Een goede gelegenheid om te oefenen en ik denk dat het goed ging."

"Je ziet gelijk dat onze gemeenteraadszaal vol zit als je anderhalve meter afstand moet houden. Dat is wel echt een aandachtspunt, ook voor de toekomst", aldus de burgemeester.

'Speciale tijd om dit te gaan doen'

Voor gemeenteraadslid Jan Datema van Lokaal Alternatief was de vergadering extra bijzonder. Hij is nog maar pas geïnstalleerd en dus ontmoette hij de meeste van zijn nieuwe collega's vandaag voor het eerst. Maar een handje schudden, dat zat er natuurlijk niet in.

"Nee, dat is wel even wennen", beaamt Datema. Het is sowieso natuurlijk een hele speciale tijd om dit te gaan doen."

Installatie raadslid uitgesteld

En dat speciale, merkte Datema ook bij zijn installatie als raadslid. "Eigenlijk zou ik eerder beëdigd worden, maar vanwege corona werd dat uitgesteld. Toen zou ik op een gegeven moment beëdigd worden, maar toen was de verbinding niet goed. Dus toen werd het weer een paar dagen uitgesteld. En uiteindelijk was het moment daar om in heel 'petit comité' beëdigd te worden, waarbij de rest virtueel aanwezig was."

Maar ook voor politici die langer in de raad zitten, is de situatie even wennen. "Het is goed om met zijn allen weer even aanwezig te zijn", stelt VVD-raadslid Alexander Kreule.

'Fijn proefdraaien'

"We hebben het wel eens geprobeerd met videoverbindingen, maar dat was niet een onverdeeld succes. Fijn dat we nu weer even konden proefdraaien voor als we straks weer echte debatten gaan hebben."

