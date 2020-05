Speciale shuttles voor 'buiten badminton' zijn nergens te krijgen, maar Heino heeft ze!

Het idee ontstond nadat een bestuurslid van de club een partijtje badminton speelde op een tennisbaan. Dat smaakte naar meer. Het bestuur legde contact met Stichting Sportbelangen Heino. En even later waren er drie geïmproviseerde 'open air' badmintonvelden.

Speciale shuttles

Badminton is eigen helemaal niet geschikt om buiten te spelen. Bij een beetje wind waait de shuttle weg. En tegen de wind in spelen is bijna niet te doen.

Maar daar is iets op gevonden. Er wordt al een tijdje internationaal gewerkt om van badminton ook een buitensport te maken, net als bijvoorbeeld tennis. Daarvoor is een speciale shuttle ontworpen die vanaf de komende zomer te koop is. De club heeft overal gezocht of er ergens al van deze shuttles te koop waren.

Uit Denemarken

Na een lange speurtocht kwamen ze terecht bij een sportartikelenzaak in Denemarken. Zij konden een kleine partij leveren. De speciale shuttles zijn minder hoog dan de traditionele modellen en van een speciaal soort kunststof. De kleur is paars met een fluoriserend groene dop. Ze hebben deze opvallende kleuren omdat ze bij zonlicht ook goed te zien moeten zijn.

Wind blijft spelbreker

De spelers die woensdagavond aan het trainen waren zijn enthousiast. Maar tegen de wind in spelen bleek toch wel wat lastig. Ook is het flink wennen aan de bijzondere kleur. Buiten badmintonspelen is voor iedereen flink wennen, zegt trainer Job van Dijkhuizen. De wind blijft een spelbreker, ook tijdens de trainingen. Want wie tegen de wind in speelt kan niet van achterveld naar achterveld slaan. Maar desondanks is het goed om toch te trainen. Zo blijf je in beweging en het is ook een sociale bezighoud.

De sportscholen kunnen van 1 juli wel weer open. Voor badminton geldt dat niet. Als daar toch verandering in komt dan hebben ze daar in Heino weinig aan. Het badmintonseizoen loopt tot 1 juli en gaat pas in september weer verder.