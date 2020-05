'Twente wil huurcontract Nakamura ontbinden, Verhaegh stopt met voetballen'

De Japanner begon fantastisch in het shirt van Twente en scoorde in de eerste twee duels tegen PSV en FC Groningen, maar de teller stokte op vier treffers in zeventien duels. Momenteel bevindt hij zich in Japan en keert dus waarschijnlijk niet meer terug.

Verhaegh stopt

Paul Verhaegh geeft in dezelfde krant aan dat het 99 procent zeker is dat zijn carrière voorbij is. De verdediger kwam afgelopen seizoen naar Enschede en moest vooral ervaring aan het elftal toevoegen. Door blessures kwam hij echter maar tot zeven duels in het shirt van Twente.